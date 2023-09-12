晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》裴洛西訪台一年、一帶一路十年：談國際抗中挺台的新趨勢

2023/09/12 11:53

◎邱志偉

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在去年八月抵台訪問，成為首位訪問台灣的美國國會議長。當時國際氣氛緊張，美國行政專機甚至刻意繞道飛往台灣，行前完全保密，隨後中共立即對台軍演。如今都已成過去，美國總統拜登更四度承諾保衛台灣。就在九月，習近平上任的代表作一帶一路也屆滿十年，他卻在同一時間選擇缺席G20峰會，中國經濟成長正面臨劇烈反轉，國際社會對中國的經濟不再樂觀，拜登更表示這將削弱中國犯台可能，如今新的國際局面正再展開，台灣務必要選擇正確的方向。

美國眾議院議長裴洛西去年8月訪台，圖為其晉見蔡英文總統時合影。（法新社資料照）

我注意到Nancy Pelosi最近接受BBC《HARDtalk》節目專訪，主持人相當尖銳的詢問，她一年前訪台是否刺激了台海局勢以及拜登、美國軍方都不樂見她訪台，為何她執意而行。我見到她不卑不亢的強調，自己沒有收到相關通知，且來台灣不需要中國同意，更何況她不是第一位訪台的國會議員，也沒有改變兩岸的現狀。她更強調，即便遇到中國，想和美國談氣候變遷議題時，她仍會和中國談人權問題絕不閃躲。這讓段訪問令我看了相當感動，來到一個民主國家訪問，照理說不應該有這麼多前提、更不應該受這麼多委屈。就像大家絡繹不絕到烏克蘭訪問，給抗俄陣營打氣，為何遇到台灣，大家就如此畫地自限。

中國不斷在國際社會上製造一種恐懼，就是只要誰敢到台灣或是誰承認台灣甚麼，中國就會發動戰爭，特別是這招對歐美的民主國家，過去極為有效。但這幾年我們也觀察到，不只歐美國家不再全盤接受，甚至亞洲的日本也都願意站出來表達對台海安全的關切。而裴洛西訪台後，帶來最大的改變是，讓美國國會議長願意和台灣總統互動，從裴洛西後，麥卡錫議長（Kevin McCarthy）也在美國和蔡總統會見。中國的軍演只會顯得自曝其短，因為國際趨勢已經不同，挺台灣不該是一件勇敢的事情，而是基於理念相同的民主陣營，本就該互相支持。

國際攻勢現實主義理論大師約翰·米爾斯海默（John Mearsheimer），也在題為「台灣應該從烏克蘭獲得什麼樣的經驗教訓」的演講中提到，台海危機並非大家理解的嚴峻，並強調美國當前對保衛台灣承諾相當明確，更重要是，他不認為中國與美國為首的美日澳陣營對抗，這樣的戰爭會取勝。他更不同意，許多人將台灣類比烏克蘭，他認為美國對烏克蘭態度不是直接參戰，但台海危機美國必然介入。

當然這中間的轉變，還有一個關鍵就是，美國為首的民主陣營對中國經濟制裁愈趨嚴厲，且未受到烏俄戰爭的干擾，堅持對中國的敏感科技進行制裁、封鎖，並且鼓勵日本等國，同樣加入這樣行列。因此，當中國還沉浸在10年前，習近平發表一帶一路，甚至後續也提出亞洲投資開發銀行計畫，今日，中國經濟實力早已大不如前。除了房地產的惡化，更有許多專家認為，中國恐將陷入日本陰影，巨幅的經濟衰退恐已成不可避免的趨勢。

習近平這次缺席G20峰會，許多分析指出，習近平對國內經濟衰退束手無策，更有意抗拒在國際舞台上和美國互動。過去，中國實行的一帶一路或亞投行模式，都喜歡強調全球各國平等，只要共同賺錢、不談人權的中國模式。但這幾年下來，已有許多國家認清中國此舉有利的是共產黨，而不是世界各國。所以前些日子，才有加拿大籍的亞投行高級官員逃離中國，並明確指出該組織就是為中共服務，義大利政府也有意退出。世界各國逐漸不再接受中國的政經分離，就像裴洛西所言，談氣候變遷問題不等於人權價值可以脫鉤。

所以，接下來的國際趨勢，習近平還沉浸在自己的王者世界裡，以為不出門就能相安無事。但他恐怕低估的是，縱使一帶一路或亞投行不會迎來退潮，但各國支持漸退，融資貸款未來走向恐是一個大問號，許多開發計畫若難以回收，是否將反噬重傷中國內部經濟。要知道的是，日本當年經濟實力雄厚之際，並未試圖在各國擺出雙極對抗的趨勢，但中國不思民主改變問題，執意走向獨裁道路終將對經濟產生劇烈反彈。

而當中國自身實力開始疲弱時，建軍成本只會更高，會不會因此輸出戰爭？有沒有可能帶給全球更多危險，是未來需要關注的方向。不過，屆時台灣只會獲得更多國際支持。中國還是好好照顧國內需求，不要在國際添亂惹事。

立法委員

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書