自由開講》裴洛西訪台一年、一帶一路十年：談國際抗中挺台的新趨勢

◎邱志偉

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在去年八月抵台訪問，成為首位訪問台灣的美國國會議長。當時國際氣氛緊張，美國行政專機甚至刻意繞道飛往台灣，行前完全保密，隨後中共立即對台軍演。如今都已成過去，美國總統拜登更四度承諾保衛台灣。就在九月，習近平上任的代表作一帶一路也屆滿十年，他卻在同一時間選擇缺席G20峰會，中國經濟成長正面臨劇烈反轉，國際社會對中國的經濟不再樂觀，拜登更表示這將削弱中國犯台可能，如今新的國際局面正再展開，台灣務必要選擇正確的方向。

美國眾議院議長裴洛西去年8月訪台，圖為其晉見蔡英文總統時合影。（法新社資料照）

我注意到Nancy Pelosi最近接受BBC《HARDtalk》節目專訪，主持人相當尖銳的詢問，她一年前訪台是否刺激了台海局勢以及拜登、美國軍方都不樂見她訪台，為何她執意而行。我見到她不卑不亢的強調，自己沒有收到相關通知，且來台灣不需要中國同意，更何況她不是第一位訪台的國會議員，也沒有改變兩岸的現狀。她更強調，即便遇到中國，想和美國談氣候變遷議題時，她仍會和中國談人權問題絕不閃躲。這讓段訪問令我看了相當感動，來到一個民主國家訪問，照理說不應該有這麼多前提、更不應該受這麼多委屈。就像大家絡繹不絕到烏克蘭訪問，給抗俄陣營打氣，為何遇到台灣，大家就如此畫地自限。

請繼續往下閱讀...

中國不斷在國際社會上製造一種恐懼，就是只要誰敢到台灣或是誰承認台灣甚麼，中國就會發動戰爭，特別是這招對歐美的民主國家，過去極為有效。但這幾年我們也觀察到，不只歐美國家不再全盤接受，甚至亞洲的日本也都願意站出來表達對台海安全的關切。而裴洛西訪台後，帶來最大的改變是，讓美國國會議長願意和台灣總統互動，從裴洛西後，麥卡錫議長（Kevin McCarthy）也在美國和蔡總統會見。中國的軍演只會顯得自曝其短，因為國際趨勢已經不同，挺台灣不該是一件勇敢的事情，而是基於理念相同的民主陣營，本就該互相支持。

國際攻勢現實主義理論大師約翰·米爾斯海默（John Mearsheimer），也在題為「台灣應該從烏克蘭獲得什麼樣的經驗教訓」的演講中提到，台海危機並非大家理解的嚴峻，並強調美國當前對保衛台灣承諾相當明確，更重要是，他不認為中國與美國為首的美日澳陣營對抗，這樣的戰爭會取勝。他更不同意，許多人將台灣類比烏克蘭，他認為美國對烏克蘭態度不是直接參戰，但台海危機美國必然介入。

當然這中間的轉變，還有一個關鍵就是，美國為首的民主陣營對中國經濟制裁愈趨嚴厲，且未受到烏俄戰爭的干擾，堅持對中國的敏感科技進行制裁、封鎖，並且鼓勵日本等國，同樣加入這樣行列。因此，當中國還沉浸在10年前，習近平發表一帶一路，甚至後續也提出亞洲投資開發銀行計畫，今日，中國經濟實力早已大不如前。除了房地產的惡化，更有許多專家認為，中國恐將陷入日本陰影，巨幅的經濟衰退恐已成不可避免的趨勢。

習近平這次缺席G20峰會，許多分析指出，習近平對國內經濟衰退束手無策，更有意抗拒在國際舞台上和美國互動。過去，中國實行的一帶一路或亞投行模式，都喜歡強調全球各國平等，只要共同賺錢、不談人權的中國模式。但這幾年下來，已有許多國家認清中國此舉有利的是共產黨，而不是世界各國。所以前些日子，才有加拿大籍的亞投行高級官員逃離中國，並明確指出該組織就是為中共服務，義大利政府也有意退出。世界各國逐漸不再接受中國的政經分離，就像裴洛西所言，談氣候變遷問題不等於人權價值可以脫鉤。

所以，接下來的國際趨勢，習近平還沉浸在自己的王者世界裡，以為不出門就能相安無事。但他恐怕低估的是，縱使一帶一路或亞投行不會迎來退潮，但各國支持漸退，融資貸款未來走向恐是一個大問號，許多開發計畫若難以回收，是否將反噬重傷中國內部經濟。要知道的是，日本當年經濟實力雄厚之際，並未試圖在各國擺出雙極對抗的趨勢，但中國不思民主改變問題，執意走向獨裁道路終將對經濟產生劇烈反彈。

而當中國自身實力開始疲弱時，建軍成本只會更高，會不會因此輸出戰爭？有沒有可能帶給全球更多危險，是未來需要關注的方向。不過，屆時台灣只會獲得更多國際支持。中國還是好好照顧國內需求，不要在國際添亂惹事。

（立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法