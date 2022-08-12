自由開講》中共環臺軍演 國際一起承擔苦果

曼琳

近日因美國眾議院議長裴洛西訪臺，導致臺海局勢緊張升溫，中共也隨即於4日至10日在我國周邊海域進行實彈演習，並透過彈道飛彈射擊、海空聯合操演及無人機騷擾外離島等手段武力恫嚇我國，其中更有5枚飛彈落入日本經濟海域，使日本也捲入臺海爭端的危機。

對於共軍近7天的圍臺軍演，並封鎖我國港口，迫使船隻改道，同時阻止船隻進出我國重要港口的舉措，乍看之下似乎是中共針對臺灣所進行的經濟及軍事封鎖，可據彭博社的分析指出，今年前7個月，全球有近半數貨櫃船通過臺灣海峽，其中大型貨櫃船隊中，更有88%的貨櫃船利用臺灣海峽航道，且每日有近100萬噸桶石油需透過台灣海峽進行運輸，顯見臺灣東西兩側航道不單只為我國行業運輸通道，更是國際重要貿易航道，所以實質上，中共近日阻斷臺海周邊海域通行的行為，不僅使各船運被迫繞道而延期，還使貨運公司需負擔因無法如期交貨的巨額賠償罰款，對於當前全球通膨情況無非是雪上加霜。

請繼續往下閱讀...

而臺灣在半導體產業中，占全球晶圓代工產能63%，其中在10奈米以下半導體占全球供應比重更高達92%，稱之全球積體電路業之王亦不為過，另在積體電路（IC）的部分，年產值也高達1400億美元，這部分值得一提的是，中國是臺灣主要IC出口地區，換句話說，中國對於臺灣晶片有著極高依賴度，而我國晶片出口多半仰賴航運，故中共對臺進行海空封鎖軍演，不僅延宕全球半導體出貨狀態，更將自斷半導體進口，其上海、大連及天津等需依賴臺灣海峽航道的主要港口，也同樣面臨阻礙，同時透過此航道運送至中國北方港口的原物料，以及中共自身輸出的製成品也大受影響。

中共對臺進行海空封鎖軍演，不僅延宕全球半導體出貨狀態，更將自斷半導體進口，其上海、大連及天津等需依賴臺灣海峽航道的主要港口。（彭博）

綜上所述，中共對臺進行封鎖軍演，已不是僅有臺灣單方面有事，小至區域安全，大致全球經濟，均受其連帶影響，中共自身還恐因此遭受國際反制，中共此番作為，總歸是害人害己又自私自利的愚蠢行為，單方面破壞臺海現況，打破亞太區域和平穩定，加劇全世界經濟通膨，請國人及各界人士能看清真相，確信只要臺灣有事，那就是國際有事！

（研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法