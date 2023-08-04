自由開講》批賴清德為麻煩製造者？中共才是國際認證「Trouble Maker」！

◎張天泰

台灣副總統賴清德將於12日率團出訪巴拉圭，參加巴拉圭新任總統的就職典禮，來回分別過境美國紐約與舊金山。對此，中共國台辦則痛批，賴清德是徹頭徹尾的「麻煩製造者」，並認為賴清德「過境」竄美的目的是「倚美謀獨」，是在兌現其「走入白宮」的「台獨」承諾，並為個人謀取選舉私利，最終損害的是台灣民眾利益，破壞台海地區和平穩定。

台灣副總統賴清德將於12日率團出訪巴拉圭，參加巴拉圭新任總統的就職典禮，來回分別過境美國紐約與舊金山。（美聯社）

一、中共不可胡謅一通 沒鏡子可以借你！不能上網Wi-Fi密碼給你！

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看完中共胡謅一通的政治修辭，無法置信的是，中國共產黨有9671.2萬名黨員，占據和控制中國所有資源，是否沒有鏡子，回頭看看中共在國際間行惡的樣子？是否無法上網去查證，中共被國際認定麻煩製造者的事實？習近平早在2022年被5月28日出版《經濟學人》認證為麻煩製造者（trouble maker），標題下有一排說明「The Trouble with Xi’s new economic model」（習近平新經濟模式所帶來的麻煩）。

二、中共是國際認證「麻煩製造者」 其領導中國為「失敗的案例」必被丟進全球歷史的垃圾堆

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）直接點名批判，在習近平統治下，中國共產黨在國內變得更加專制，在國外更具侵略性，同時告訴中共，美國不會阻止中共習近平繼續「帶衰」中國，但美國的任務是再次證明民主可以應對緊急挑戰，創造機會，提升人類尊嚴，把中共領導中國當成一個「失敗的案例」，丟進全球歷史的垃圾堆。

三、勿忘一年前中共對台軍演，被國際認證「麻煩製造者」

2022年八月美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）進行訪台行程，中共當時除公告禁止進口台灣食品，並舉行大規模軍演，已引發世界各國（含G7）、民航機師憤慨，反而成為國際公認的「麻煩製造者」，而一年過後，今日裴洛西特別在訪問滿周年的今天發表一份聲明，強調在台灣捍衛自身及其自由之際，「美國與台灣站在一起」。

四、中共是對台壓迫的「麻煩製造者」 也是持續用外交修辭吃台灣豆腐的國際惡霸

在俄羅斯入侵烏克蘭後，國際民主國家行動連線，助力烏克蘭防衛國土，俄羅斯戰敗只是時間問題，世界大局已轉變，也讓原先想模仿俄羅斯的中共成了「世界公敵」，再加上中共一方面窮兵黷武對台文攻武嚇，企圖改變台海現狀不斷製造國際麻煩、一方面在國際間運用一帶一路政策詐騙坑殺弱勢小國，中共已是國際公認的麻煩製造者，而民主國家也紛紛行動連線團結，對抗極權勢力入侵，今日中共國台辦批賴清德為麻煩製造者，無法認知中共才是國際認證「麻煩製造者」，還在重複堅決反對賴清德以任何形式「竄」美活動，顯而易見，中共對台除了國際政治打壓外，還自以為聰明，持續扮演用外交修辭吃台灣豆腐的惡霸，事實上，以證據為本位，中共才是國際真正認證「麻煩製造者」！

（政治工作者、教育博士）

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