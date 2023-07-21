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自由開講》賴清德的白宮願景毋庸小題大作，元首訪美本就是台灣人的願望

2023/07/21 10:23

◎邱志偉

針對英國金融時報報導，賴清德總統候選人在和鄉親互動過程中提到，希望台灣選擇白宮而非中南海，卻被有心人指為這是類似台獨或激起戰爭作為。甚至被藍營人士與中國官員，藉機小題大作，不惜操作成中美對撞的議題。中國駐美大使更有意將賴清德過境美國，詮釋為美中衝突的起源，但事實是台灣副總統過境已行之有年，中國口中的灰犀牛是其刻意形塑為之。

台灣在1979年之後，地位就始終不明。但在台灣關係法當中，美國確實將台灣視為幾乎等同國家的實體，經歷戒嚴到解嚴，再到今日台灣成為自由民主的燈塔，走過這些民主轉型之路，台灣絕對是美國重要的民主盟友，也是重要的貿易夥伴。台灣與美國的關係緊密，絕不容任何人有意挑撥。

賴清德作為副總統，同時也是民進黨主席，台灣要追求成為一個正常國家，能夠自由到世界各國訪問，這本就是相當天經地義的事，這也包含白宮在內，賴主席說出來，各界不應大驚小怪。而這難道涉及所謂變動現況？或是涉及戰爭邊緣嗎？這顯然又是無限上綱。首先，言論自由在台灣是最高的價值，賴主席講出鄉親的期望，與其對美、對中的實質政策論述不能全然畫上等號。再者是，就算進入白宮，也不等同於是宣布涉及變更現況的統獨概念，因為早在斷交前陳誠就曾以副總統進入白宮與甘迺迪會面，這只是象徵友好，並不等於涉及中美或台美關係本質的改變。台灣無論是1979年前或1979年後，在國際社會上實質地位不變，都是和對岸中國沒有任何隸屬的關係。

賴清德作為副總統，同時也是民進黨主席，台灣要追求成為一個正常國家，能夠自由到世界各國訪問，這本就是相當天經地義的事，這也包含白宮在內，賴主席說出來，各界不應大驚小怪。（法新社、歐新社、彭博及資料照，本報合成）

此外，2015年蔡英文主席就曾到訪過白宮國安會，其後也成為總統，中國並未以此做出任何反應，甚至時任中國外交部長王毅還在蔡英文當選總統後，呼籲她要遵守「自己的憲法」。如今有意參選總統的郭台銘，也曾在2017年在美國總統川普陪同下，進入白宮召開記者會。

如今，若賴清德說希望未來有意能夠進入白宮，他也將非史上第一人，何須小題大作。但賴清德期盼的是，未來能有更多台灣人，甚至是台灣正副元首能夠正式在白宮與美國總統會面，這其實也是台灣長期盼望，不該視為天崩地裂的大事。更不認為美國總統在白宮接見任何人，代表美國認同分裂中國國土，光是達賴喇嘛就曾在2014年到白宮訪問，且獲得歐巴馬總統親自接見，這難道代表美國支持西藏獨立？代表美國有意分裂中國領土？那又何以賴清德訪問白宮，就有這麼多錯誤詮釋或解讀。何況根據「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act），美國支持台美高層互訪，這是有美國國內法律授權支持。

如今，季辛吉再度訪問中國，中國駐美大使及外交部的官方口徑，一再恫嚇美國對於賴清德過境的規格。但實質上，美台間關於正副總統過境的尊嚴問題，是行之有年獲得的共識，中國不過是想藉由邀請季辛吉訪中，進而來對美提出條件，同時又以台灣牌來陷美國於更加不利的被動位子。

然而，不論真相為何，賴清德至今仍是檯面上，相較於柯文哲、侯友宜、郭台銘等有意參選總統的候選人中，對美國關係最好，最獲得美國信任、且經長時間與美國互動取得互信的政治人物。台灣不必因為一篇報導自亂陣腳，我們都希望不論任何人當選總統，有機會獲訪白宮，更希望台灣能早日成為正常國家，透過民主政治達成我們的期盼。

（立法委員）

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