自由開講》台灣沒有什麼副總統？國民黨推派侯友宜競選的是中國台灣區領導人嗎？

張天泰

民進黨總統參選人賴清德29日在個人IG貼出當天與台大政治系學生進行「快問快答」挑戰的影片，當他被問及「最想跟哪位國家元首共進晚餐」？賴清德秒回「習近平」，而中國外交部發言人毛寧30日對此回應「台灣是中國的一部分，沒有什麼副總統。這也不是外交問題，我不作評論」。

中國外交部發言人毛寧。（美聯社）

直到現在國民黨還無法看到根本性問題，繼續瞎扯如果是朱立倫主席、侯友宜市長，或是郭台銘董事長作如是的回答，可想而知，又會被民進黨與網軍側翼冠上「賣台」、「舔共」、「跪拜」負向標籤，要以「民進黨雙標」等政治口水轉移焦點，中共的立場是台灣沒有副總統、沒有總統，那國民黨推派侯友宜出來競選的是什麼？是中國台灣區領導人嗎？之前郭台銘投入國民黨初選，共同演出被朱立倫詐騙的劇情，之後郭特別通知媒體拍攝和柯文哲牽手看星星，演出山盟海誓劇情來和國民黨討取更多的政治籌碼，到處推銷其展開大談判投共的論述，但郭在中國富士康的共產黨支部連碰都不敢碰，管都不敢管，那郭是為了什麼？是為了2024年台灣總統的位置，動用各種資源和心機計算！

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中共的立場是台灣沒有副總統、沒有總統，那國民黨推派侯友宜（中）出來競選的是什麼？是中國台灣區領導人嗎？（資料照）

說到底，台灣是民主自由的國家，有民主選舉總統的政治文明，是極權中共連車尾燈都看不到，無法做到的事，而至今極權中共活在自己建構的謊言世界，認為台灣是中國叛亂的一省，但實際上極權中共才是十四億中國人民的叛徒，一直對中國境內洗腦控制人民，妨礙人民進行中國內部民主化，國民黨不要再做重複到令人厭煩的雙標議題設定「綠能，你不能」，國民黨應和民進黨一同為捍衛台灣國家主體性合作，斥罵中共顛倒黑白，而不是繼續逃避問題，認為這樣的政治操作方式可以愚弄台灣人民。

（教育博士、政治工作者）

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