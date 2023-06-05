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自由開講》中國「失業憤青」喝著西北風，中共卻搞「兩岸青年創業」？

2023/06/05 11:16

◎胡尼克

中國青年失業率急遽攀升，是近年中國社會高度矚目的議題，大部份家庭將大筆資源投入在下一代的教育，若是來自農村家庭，供小孩上大學更可能得舉全家之力，但當下一代集體畢業找不到工作，根本無法靠自己努力奮鬥改變人生，就不只是家庭問題，更是整個中國社會問題。隨著畢業潮來臨中國今年有逾千萬大學畢業生，但4月青年失業率已突破20%以上，中國青年找不到工作，甚至許多高學歷海歸的中國青年，投入市場尋求工作機會，紛紛遇到求職阻礙，不僅影響整體經濟發展，溫飽三餐也成了大問題，若再進一步轉為「失業憤青」，也很可能會成為中共維穩的不安因素；此外，中國青年就業難的重要原因在於經濟尚未完全復甦，去年疫情依然衝擊各行各業，求職市場僧多粥少，部分企業甚至出現縮減招聘規模的情況，像是往年吸引大批求職者的網路科技、教育培訓等行業，在經歷了監管風暴之後，招聘成效明顯冷落許多。

根據中共國家統計局近期發佈資料顯示，今2023年 4 月份 16 至 24 歲城鎮調查失業率達 20.4％，除創下 2018 年 1 月以來新高紀綠，也打破可查詢公開資料的統計結果。相當於每 5 個年輕人，就有 1 人處於失業狀態。甚至這個調查數據只限於關於城鎮的失業率，農村的部分並未包含在內，農村的就業情況則大部分以建設行業為主，在現在整體基礎建設、房地產的不景氣，如果加上年輕農民工的失業率，可能會遠遠高於大學生的數據；對此，習近平曾在一封給大學生的信中鼓勵青年「自找苦吃」，中共央視主播表示年輕人要「自找苦吃」，而「自找苦吃」這4個字代表的是腳踏實地主動擔當的一種表現，同時為解決失業率，廣東省還祭出「30萬青年下鄉」計畫，只是時代已經不同，中共政府拿出文革時期的方法就想化解青年高失業危機，此方法已不合時宜，凸顯出中共當局恐怕已經無計可施。

根據中共國家統計局近期發佈資料顯示，今2023年 4 月份 16 至 24 歲城鎮調查失業率達 20.4％，除創下 2018 年 1 月以來新高紀綠，也打破可查詢公開資料的統計結果。（法新社）

日前在上海浦東新區進行「兩岸青年創新創業基地揭牌暨入駐專案簽約儀式」，舉辦了2023上海海峽兩岸青年創業大賽，向大陸海內外發起參賽項目徵集令，此次兩岸青年創業大賽以「攜手奮進 逐夢未來」為主題，不知道中共是太好心還是不懷好意，中國社會內部青年高失業率已無解，卻積極吸引兩岸青年赴陸創業，無疑是利用創業假象好讓臺青跳入火坑，中共這種自打嘴巴行徑且面不改色功力，還真是最高境界；此外，中共目前面臨著內憂外患雙重夾擊，內部外部的形勢都很緊張，所以中國這次的失業潮很難化解，顯然就是經濟結構有問題，以及制度問題，現在又加上國際經濟環境的惡化問題，中共此次是再劫難逃。

（國家安全研究生）

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