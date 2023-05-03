自由開講》 中國「農管」的啟示，根本不可能有「委屈和平」！

◎康駿銘

中國政府自上月起成立「農業綜合行政執法」（農管）團隊後，多次爆出暴力執法的情況，農管胡亂損毁農民的農作物，從經濟作物、蔬菜、煙草等都被肆意破壞，這些「執法者」根本就是穿上制服的流氓，也是中國「管治」的慣用手段。農民被要改為耕種特定的作物，例如馬鈴薯、地瓜、玉米等，20年前的「返耕還林」政策走上了回頭路，恐怕將本已受污染及極端氣候等問題影響的耕地受到更進一步的破壞，中國的農業生產能力將嚴重受損，加上經濟危機仍然未平息、烏俄戰爭引起的通貨澎脹等，糧食進口將更難以負擔。農管政策正有如當年的全民大煉鋼，不難預期本來為了所謂「穩糧保供」的政策，將會反而引發中國在「大躍進」後的下一場大饑荒。

中國政府自上月起成立「農業綜合行政執法」（農管）團隊後，多次爆出暴力執法的情況，農管胡亂損毁農民的農作物，從經濟作物、蔬菜、煙草等都被肆意破壞，這些「執法者」根本就是穿上制服的流氓，也是中國「管治」的慣用手段。（截圖自推特）

中國多年以來一直在大舉購買糧食，中國的糧食儲備量甚至已超過全球總量的一半，現在更推出新政策來全面種植澱粉類食物，恐怕是為了戰爭作準備。現代農業講求的是知識和技術，這種強行耕種妄顧作物對土壤、氣候等最基本的認知，是不學無術的獨裁者才會犯下的愚蠢錯誤。此外，農民佔中國人口相當高的比例，而中國政府卻採用高壓手段對待農民，不論最終農民選擇造反還是「躺平」，結果都是事與願違，且對中國來說將都是相當致命的打擊。近年來中國已經多次出現民產被公權掠奪、公務員無法支薪等情況，像農管這些龐大的「維穩費」開支還能持續多久？更遑論中國的貪腐問題極為嚴重。而這些都將為中國的局勢帶來極大的不穩定性，也同時增加了習近平為了轉移國內視線鋌而走險攻打台灣的可能性。

請繼續往下閱讀...

農管這種反智的政策以及目無法紀的暴力執行方式，都是極權制度的獨有產物。在民主政制之下，有第四權及人民的監察，加上三權分立的互相制衡，不可能出現這種荒謬的亂象。農管同時也揭示了中國人無法汲取歷史教訓，習近平的「農管」不同有如大躍進，也跟毛澤東的「打麻雀運動」有著異曲同工之妙。當初中國共產黨上位，農民功不可沒，現時卻遭受到這種對待，就如同當年倖存的韓戰士兵、曾「為國爭光」的奧運金牌選手等，最終卻被棄若敝屣。只要對中國有正確的認知，根本不可能有「委屈和平」的想法。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法