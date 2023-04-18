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自由開講》譴責中共劃設禁航區 嚴重影響國際航班與我國區域安全

2023/04/18 09:38

◎紫紜

中共於4／8─4／10才結束環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，近日又於我國北方劃設禁航區（no─fly zone），其行徑嚴重影響週邊臺日韓及北美航班，以及我國商、漁船所經之海域，經我交通部抗議後，時間改為4／16上午9時30分至57分（全程27分鐘），事後中國福建海事局再次發布，在東海部分水域範圍4／16上午9時至下午3時，可能會有火箭殘骸墜落，並禁止船隻駛入相關水域，時間共計6小時，中國逕自以「航太活動」為由，在多條國際航線輻輳區域上劃設警示區，恐已衝擊往來航班飛航權益，嚴重影響區域安全。

中國日前在台灣以北海空域以「航太活動」為由，於我管轄的台北飛航情報區內劃設警示區。（交通部提供）

近期中共在台灣北部防空識別區劃設禁航區引發許多爭議，首先領空領海內劃設禁航區應盡可能遠離繁忙國際航道並事先公告，雖中國有事先公告，卻刻意劃設在台北飛航情報區（TFIR，Taipei Flight Information Region），嚴重影響A1、B576等國際航線的飛航安全。且依照國際法觀察聯合國海洋公約第2條，沿海國對鄰接區的管理與運用，中共劃設的位置在台灣防空識別區、台北飛航情報區中，明顯錯誤解釋海洋法。另外，發射太空載具的助推火箭及棄置物，已違「太空法」、「太空物體造成損害的國際責任公約」等國際義務，顯示出中共不顧國際責任的霸權心態。

針對中共對於我國北方劃設禁航區之舉，我國交通部亦提出聲明表示，我國管轄之台北飛航情報區位處東亞南北航路要衝，中共逕自以「航太活動」為由，在多條國際航線區域上劃設警示區，不僅國際僅見，對本區飛航管理造成嚴重影響，衝擊往來航班飛航權益及安全重大。而我部肩負本區域飛航情報服務，有責任確保往來航班安全與飛航權益，中共無理劃設禁航區，為本區帶來巨大而不必要之飛航風險，損害國際飛航權益，並為此表達嚴正抗議。

至於中共為何有突然有這項禁航計畫，目前原因未明，外界認為，可能與總統蔡英文過境美國與美國眾議院長麥卡錫見面有關，而禁航區的用意其一是保護要地安全，如總統府或美國華盛頓特區；其二是「阻絕敵方使用空域」；另外，交戰中的兩國也會劃設禁航區，阻止對方軍機侵入。對於中共此波行徑不禁讓人懷疑，係為假藉「航太活動」之名，掩飾軍事偵察行動之實，又或是想製造新一波的武力威脅，並作為封鎖台灣做演練準備，我方無從得知。

對此，國軍作為國家安全的守護者，國防部表示已持續密注中共在台灣周邊地區的軍事活動，並透過各項措施強化國防及防衛能力，以確保國家安全與領土完整。然而，中共的不當行為已經嚴重影響區域和平與穩定，我國政府應呼籲國際社會關注此事，譴責中共劃設禁航區嚴重影響國際航班與我國區域安全，並要求中共尊重國際法及區域和平，避免採取任何可能危害兩岸關係與區域和平穩定的行動。同時，也要求國際社會與我們站在一起，共同維護區域和平與穩定，促進國際間的合作與發展。

兩岸新聞研究生

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