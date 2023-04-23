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自由開講》黨國之下無「民企」，習近平召開「深改會」企圖何在？

2023/04/23 14:12

◎李廣智

近日，習近平召開「中央全面深化改革委員會」，會中通過「關於促進民營經濟發展壯大的意見」。習總書記近年致力打擊民企，共同富裕，何以今天又突然一百八十度轉彎支持民企，需知道他們的民企不等於我們的民企。

習總書記近年致力打擊民企，共同富裕，何以今天又突然一百八十度轉彎支持民企，需知道他們的民企不等於我們的民企。（彭博）

國家所指的民企只是門面上之民企，以民企之名周遊列國，為政權處理一些他們不便出面之事情。例如透過華為與伊朗進行業務上之往來，為國家提供高科技產品監控新彊人。因此，會議中所指「破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙」，這正是來自西方國家對中國之科技制裁。因為數日前，美國硬碟工廠希捷科技旗下兩間子公司因違反出口管制，出售價值約十一億美元之硬碟予中國華為，被罰款三億美元。

為何中共政權要不惜一切為「民企」開路？會議指出「從制度建設著眼，對技術創新決策、研發投入、科研組織、成果轉化全鏈條整體部署……要聚焦國家戰略和產業發展重大需求……有效引導民營企業參與國家重大創新」。這是一個類似於筆者於舊文中提及過的網格系統，把不同的人材置身於國家系統之中，每個人都是鏈條的一部分，而掌握鏈條之人，恰恰就是會議中提到「為誰創新」的那個誰。

習總書記企圖透過「推動實現高水平科技自立自強」，實現詩經中「普天之下，莫非王土，率土之賓，莫非王臣」之理想世界，但殘酷的現實是，中國目前還是需要依靠西方之高科技產品，且並不具備自主開發之能力，因此，突破制度障礙之唯一方法，就是以香港作為「白手套」，將產品轉為中國大陸。如此，香港定必面臨西方之制裁，到時候，可謂亡國有日了。

整理師

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