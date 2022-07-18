自由開講》「紅黃健康碼」是阻止港人移民之邪惡手段

李廣智

近日，香港大學醫學專家聯合撰文建議，逐漸放寬現時的防疫政策，透過提升疫苗拖打率與自然感染，形成防疫屏障。現任香港衛生局局長盧寵茂表示雖然同意他們的看法，但認為不能只靠混合免疫（疫苗拖打與自然感染）作為防疫手段，而所謂的其他手段就是港版健康碼。

香港政府擬推出兩色健康碼防疫措施，用以追蹤居民行動以抑制傳染，此舉引起民眾憂慮。現行防疫手機應用程式嵌入兩色健康碼之後，武漢肺炎確診者會被標示為紅碼，在檢疫期的境外移入非感染者則被列為黃碼。（路透社）

推行「紅黃碼」與實名制之目的在於將「安心出行」（類似於台灣1922實聯制的app）連接中國的網格化系統，將中國的監控直接延伸至香港。網格化系統就是把社區分為一個個網格，每個網格內的居民所有的個人資料與生活痕跡都會被記錄在這個系統中，當中共政權想阻止某些人士進行某些活動，就能透過「紅黃碼」早着先機（河南村鎮銀行存款戶「被紅碼」）。

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根據香港政府統計處數據，2019年淨流出1.01萬人，20年達9.64萬人，21年則有2.73萬人，即過去3年合共有13萬人淨流出。今年頭3個月，港人淨流出人口已達14.2萬。選擇移民的港人當中，專業人士佔據大多數，例如醫生護士、教師、工程師等等。他們的離開不但打擊政府的稅收，更會衝擊香港銀行儲備（大部分港人於離港前會前往銀行提取「強積金」，即類似於其他地方的退休金）。中國大陸的經濟面臨崩潰之際，怎能容忍香港資金不斷流出於海外？在無計可施的情況之下，只好出此下策，阻止港人自由出入（當你準備離港之際，就會「被確診」），再配合國家的數字人民幣政策如土匪一般搶奪民產，只留下一堆無用的數字。因此，醫學專家的意見於防疫上根本毫無建樹，因為港共政權的防疫措施從來只是一種政治手段。

（整理師）

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