自由開講》上海解封之亂：內宣壓不住民怨

盧奕語

在上海封城一個多月之後，上海副市長於日前接連宣布，按「有序放開、有限流動、有效管控、分類管理」等原則，嚴格落實各項防控措施，並分階段推進「復商復市」，包括便利商店、購物中心、百貨商場、超市賣場陸續恢復營業，並指出將於6月1日至6月中下旬，全面恢復全市正常生產和生活秩序。

這接連的通知，讓疫情所苦的上海民眾，似乎看到了一絲曙光，可對於所謂的「有序」、「分階段」到底怎麼定義，當局並沒有給出明確的說法。但是在陸區平臺上卻盡是看到上海居民駁斥官方的解封之說，幾乎所有人都在指控官方騙人，甚至到「國家反詐中心」的版面上，舉報上海市政府官方公眾號發布的不實訊息，並舉證打臉其官方使用先前已用過照片，營造出假人潮、假開市的照片。

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上海市清的除了確診人數和病毒之外，民眾對政府的信任也清的蕩然無存。（路透社）

上海市清的除了確診人數和病毒之外，民眾對政府的信任也清的蕩然無存，上海政府知道他們自己在說謊，民眾也知道政府在說謊，上海政府卻依舊面不改色的持續在說謊，騙不了上海市民就順手騙騙還在封控的地區、或是即將封控的地區，媒體是官方的，微博、微信亦是官方的，不滿意的留言跟貼文，刪除屏蔽樣樣來，留言討論區開啟精選後，亦只會留下政府想看到的滿滿正能量，其目的就僅是為宣傳，營造出在後疫情時代上海復市歌舞昇平的假象。

（學生）

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