自由開講》以數位分流緩解急診風暴

陳鋕雄

陳鋕雄

確診數暴增導致急診室負荷過重問題，自2020年以來幾乎各國均遇到過，並累積相當經驗。急診室依法是不得拒絕病人的，那麼要如何一方面疏導急診室前的人潮洪水，一方面又能避免真正需要的人不得其門而入？我國資通訊能量強大，以英國為例的數位分流制度（Digital Triage）或許可提供思考。

確診數暴增導致急診室負荷過重問題。（資料照）

英國於疫情期間，明令禁止民眾未經數位分流而直接到急診室。數位分流是英國在疫情發生之前，有鑑於既有醫療能量不足以因應大規模流行病，故在疫情前就進行遠距醫療與數位分流的監理沙盒計畫，並在疫情期間發揮莫大功效。數位分流是在民眾尚未出門之前，以電話或網路系統，透過真人詢答或人工智慧科技的協助，預先詢問病人的症狀，協助病人判斷是否真有急需就診的需要，以精確協助真有必要的民眾到適合的地點就診。除NHS自己提供的系統外，民間企業如Babylon也提供人工智慧詢答的chatbot，其分流效果比真人服務更佳。

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英國政府並建立NHS Apps Library平台，列出適合的app協助民眾選擇，以提供相關的症狀諮詢、確診染疫期間的照護原則等知識，以及生理數據偵測等自我管理工具。欲列名於這個Library者，須提供資訊供NHS的專家就資安、隱私、可靠性等特性進行評估，始得列名。鼓勵民間研發apps，政府進行品質把關，這是公私協力、防疫共同體的適當作法。

由於大醫院若因疫情發生群聚感染，將造成醫療能量的重大減損，因此NHS樍極促進遠距醫療服務，從以醫院為中心的醫療網，擴大為多中心的區域聯防系統。

我國防疫政策走向與病毒共存，勢必在短期間內產生大量輕中症患者，對醫院負荷能力產生影響。運用數位科技，配合法令進行數位分流，應可緩解急診風暴。

（陽明交通大學科技法律學院院長）

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