自由開講》一槍之隔的言論與屠殺

張之豪／基隆市議員

5/15，禮拜天，美國加州橘郡的一個老人社區的台灣基督長老教會裡，一群台美人參加完主日崇拜，正在吃午餐，這時，一個槍手進來，把逃生門封死，對著老人家開槍掃射。

一名陪同母親來做禮拜的52歲台美人醫生，Dr. John Cheng，挺身把自己擋在兇手與眾人之間，身中三槍，血流不止死亡。隨後牧師與其他人一衝上前，壓制兇手在地，阻止了更多屠殺。

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Dr. John Cheng 遺留下老母、妻子，與兩個兒女。

鄭達志醫師（Dr. John Cheng）。（報社合成／路透社、推特）

在談論美國加州台灣長老教會槍擊案以前，先認識 Dr. John Cheng。因為一歲就隨父母到美國德州的關係，他也許很少用到他的台灣名字，鄭達志。但在他的社區裡，大家都叫他 Dr. Cheng。

鄭醫師是個家庭醫師，也就是在美國這個社區醫療、分流機制裡，患者有任何毛病，第一個要找的人。但他同時也是個運動醫學的專家，所以今天鄭醫師英勇犧牲後，很快就有一個NFL的職業足球選手 Johnny Stanton 發文悼念他。

I just found out the person killed in the Laguna Woods shooting yesterday was my primary care physician, Dr. John Cheng. Absolute hero. He attacked the gunman and helped save so many in that church. I just wanted his name to be known. He will be missed. pic.twitter.com/jAW8LvpmaB — Johnny Stanton （@johnnystantoniv） May 16, 2022

鄭醫師其實更多的時候，是把心力放在社區裡，他是許多高中運動員的指定醫師，定期幫忙年輕選手做運動傷害的檢查與治療，他經常把這些從學校收取來的費用，捐回去給學校，讓孩子的經費能夠充足。

Dr. Cheng 的父親，老鄭醫師，幾個月前才剛過世，而這是在老鄭醫師過世後，Dr. Cheng 的母親第一次上教堂，孝順的他，陪著老母親來聚會祈禱，尋求平靜與恩典。

鄭醫師在2012年，接受訪談，談論他行醫的哲學與價值，他對社區、小鎮、患者的感想。

以下我試譯：

「啟發我參與醫療（成為醫生）的，是我來自一個醫生世家。我看到我父親在患者身上投注的關懷，在東德州的小鎮上，我看到他身為一個醫生，得到來自整個社區的愛護，我好愛這樣。就是這種小鎮價值，在我身上根深蒂固，所以從我更年輕時，我就想要創造這種價值，尤其在這個現代社會裡，我們失去了很多這樣的東西。 我們的醫病關係，是一對一的，醫師與患者之間的關係是很特殊（私密）的，你可以得知到患者的很多事情、他的家庭、他所居住的社區。而更美妙的是，我也住在同個社區裡。我們就是與在地的居民在一起。 有些人也許已經準備好要扭轉人生，但有的則還沒有。所以我們針對每個人都做出專屬的設計安排，讓他往正確的方向前進、在正確的時間、為了正確的理由。 患者經常在診療後說，鄭醫師，你是第一個真正傾聽我的醫生。」

如此溫柔、充滿了愛的勇者。

英文裡可以說他是個「一根壞骨頭都沒有」（there’s not a bad bone in his body）的好人，好兒子、好丈夫、好父親、好醫師。

這樣的人，來自一個追求憐憫、公義、自由、民主的台灣基督長老教會。而上這個教會的人，參與這樣的集會的海外台灣人，也恰巧就是那些有著台灣心，卻因為長年的戒嚴體制、威權體制，而偶然在美國定居的這個社群、族群的台美人。

然後，有人無法忍受他們的存在，有人在自由民主的體制下，要舉槍掃射屠殺他們。

兇手

世界日報消息則指出，周文偉是「台灣來美的外省第二代，賭城各種華人活動都會見到他，曾經教過調酒，喜歡被稱為周教授，個性比較偏激」。

橘郡警長巴恩斯（Don Barnes）先前表示，周文偉年輕時曾在台灣生活過，那段期間讓他感到自己「不受歡迎」，可能因此對台灣產生積恨。

洛杉磯時報報導指出，從周文偉留在車上的中文字條，看得出他對台灣的不滿，認為台灣不該獨立。周文偉移民美國後，待過的城市遍布德州和內華達州，近期則在拉斯維加斯從事警衛工作，但他的妻兒都住在台灣。

圖為犯下教會槍擊案的周文偉（右）及當時被壓制的畫面。（報社合成／美聯社、推特）

美國官方已經把這起槍擊案，定調為仇恨犯罪（hate crime），而且是族裔引發。這個「族裔」，對一般美國大眾來說，很難理解。

種族（膚色）、宗教、語言，這是美國對族裔的粗略分類。行凶者來自台灣，被害者也來自台灣，而且都在台灣出生。這對屬地主義的美國人來說，完全無法理解，明明都是同一塊土地出生的人，「族裔」的仇恨怎麼會大到要屠殺對方？

對美國人來說，如果外貌膚色不同、或者宗教信仰不同，甚或是語言文化不同，那還可以構成種族仇恨，這些都是很外顯的差異。但不是。

雖然這對台灣人來說，再熟悉不過，這叫做「省籍衝突」。美國人會覺得，你們外貌一樣、宗教信仰差不多、語言相通、文化接近，到底能有什麼深仇大恨？

但，現在的美國人，看懂了。

他們看懂了，有些來自台灣的人，自稱自己是 Chinese，並且，有著強烈、偏激的政治立場，那政治立場，多半離不開讚頌 China 的偉大，以及，歧視、仇視所有其他不認同他們立場的其他意見，並且，他們在政治上，有組織，有行動。

你可以有你的偏見，多偏激都無所謂，但當你這個偏激份子，還帶著槍，並且還訴諸行動，屠殺無辜的人，那把你列為恐怖份子，把你的「統促會」列為恐怖組織，只是剛好而已。

族群當然不該是原罪，絕對不可以是！

在今日的台灣，省籍觀念已經日益淡薄。

但那些僑居海外的，反而因為與台灣脫節，因而許多觀念與價值都被包覆在時空膠囊裡，他們眼中的台灣，還是20年前、50年前，他們離開時的那個威權，政治無法被言說，各個族群的許多共同經驗尚未融合，並且，沒有一起面臨生，與死的那個，族群壁壘分明的台灣。

這不是對每個族群各打五十大板，相反。

過去的台灣，以前的台灣，是個威權政府，把少數外省族群封閉在竹籬笆裡，也把多數族群壓抑成變成歡樂、認命，沒有政治議程、意識的形象。

所以，前陣子，當「脫線」離世時，一些人懷念起他來，就是想起這些「認命的草根小人物」，在他們眼中，脫線沒有二二八，也沒有因為講台語被打壓，也沒有因為自己的族群與文化，而被限制許多機會。借用一位知識份子劉燕玉的文章概念：只要他肯認命「當個小人物」，他就是可愛的。

在這些扭曲、偏激的政治狂熱份子的眼中，現在的台灣人，會說不、有自己的選擇、有自己的主張，並且，有自己的精英，甚或是，他們才發現，比他們自詡的精英，還要菁英多了。

這樣不可愛。

而這個不可愛，在他們彼此取暖的假訊息群組，聚會裡，彼此的那些仇恨渲染下，演變成了可憎。

變成了仇恨。

變成了屠殺。



今天過後，我們不能再說，一些政治言論，就只不過是他的意見而已。

如果他們的言論裡有著仇恨的因子，有著暗藏著歧視、優越的觀念，那就是仇恨犯罪的溫床，這樣想法的人很多，而周文偉只是在買得到槍的美國，所以他得以犯下如此可惡的罪行。

並且，言論之餘，兇手周文偉已經訴諸行動，他直接參與了「拉斯維加斯中國和平統一促進會」。

我認為，台灣政府，針對具中国統戰背景的仇恨言論和組織，不論是掌握、管制，要正視、要升級。

本文經授權轉載自 基隆市議員張之豪 臉書：一槍之隔的言論與屠殺

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