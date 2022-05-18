晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

自由開講》一槍之隔的言論與屠殺

2022/05/18 11:36

張之豪／基隆市議員

5/15，禮拜天，美國加州橘郡的一個老人社區的台灣基督長老教會裡，一群台美人參加完主日崇拜，正在吃午餐，這時，一個槍手進來，把逃生門封死，對著老人家開槍掃射。

一名陪同母親來做禮拜的52歲台美人醫生，Dr. John Cheng，挺身把自己擋在兇手與眾人之間，身中三槍，血流不止死亡。隨後牧師與其他人一衝上前，壓制兇手在地，阻止了更多屠殺。

Dr. John Cheng 遺留下老母、妻子，與兩個兒女。

鄭達志醫師（Dr. John Cheng）。（報社合成／路透社、推特）

在談論美國加州台灣長老教會槍擊案以前，先認識 Dr. John Cheng。因為一歲就隨父母到美國德州的關係，他也許很少用到他的台灣名字，鄭達志。但在他的社區裡，大家都叫他 Dr. Cheng。

鄭醫師是個家庭醫師，也就是在美國這個社區醫療、分流機制裡，患者有任何毛病，第一個要找的人。但他同時也是個運動醫學的專家，所以今天鄭醫師英勇犧牲後，很快就有一個NFL的職業足球選手 Johnny Stanton 發文悼念他。

鄭醫師其實更多的時候，是把心力放在社區裡，他是許多高中運動員的指定醫師，定期幫忙年輕選手做運動傷害的檢查與治療，他經常把這些從學校收取來的費用，捐回去給學校，讓孩子的經費能夠充足。

Dr. Cheng 的父親，老鄭醫師，幾個月前才剛過世，而這是在老鄭醫師過世後，Dr. Cheng 的母親第一次上教堂，孝順的他，陪著老母親來聚會祈禱，尋求平靜與恩典。

鄭醫師在2012年，接受訪談，談論他行醫的哲學與價值，他對社區、小鎮、患者的感想。

以下我試譯：

「啟發我參與醫療（成為醫生）的，是我來自一個醫生世家。我看到我父親在患者身上投注的關懷，在東德州的小鎮上，我看到他身為一個醫生，得到來自整個社區的愛護，我好愛這樣。就是這種小鎮價值，在我身上根深蒂固，所以從我更年輕時，我就想要創造這種價值，尤其在這個現代社會裡，我們失去了很多這樣的東西。

我們的醫病關係，是一對一的，醫師與患者之間的關係是很特殊（私密）的，你可以得知到患者的很多事情、他的家庭、他所居住的社區。而更美妙的是，我也住在同個社區裡。我們就是與在地的居民在一起。

有些人也許已經準備好要扭轉人生，但有的則還沒有。所以我們針對每個人都做出專屬的設計安排，讓他往正確的方向前進、在正確的時間、為了正確的理由。

患者經常在診療後說，鄭醫師，你是第一個真正傾聽我的醫生。」

如此溫柔、充滿了愛的勇者。

英文裡可以說他是個「一根壞骨頭都沒有」（there’s not a bad bone in his body）的好人，好兒子、好丈夫、好父親、好醫師。

這樣的人，來自一個追求憐憫、公義、自由、民主的台灣基督長老教會。而上這個教會的人，參與這樣的集會的海外台灣人，也恰巧就是那些有著台灣心，卻因為長年的戒嚴體制、威權體制，而偶然在美國定居的這個社群、族群的台美人。

然後，有人無法忍受他們的存在，有人在自由民主的體制下，要舉槍掃射屠殺他們。

兇手

世界日報消息則指出，周文偉是「台灣來美的外省第二代，賭城各種華人活動都會見到他，曾經教過調酒，喜歡被稱為周教授，個性比較偏激」。

橘郡警長巴恩斯（Don Barnes）先前表示，周文偉年輕時曾在台灣生活過，那段期間讓他感到自己「不受歡迎」，可能因此對台灣產生積恨。

洛杉磯時報報導指出，從周文偉留在車上的中文字條，看得出他對台灣的不滿，認為台灣不該獨立。周文偉移民美國後，待過的城市遍布德州和內華達州，近期則在拉斯維加斯從事警衛工作，但他的妻兒都住在台灣。

圖為犯下教會槍擊案的周文偉（右）及當時被壓制的畫面。（報社合成／美聯社、推特）

美國官方已經把這起槍擊案，定調為仇恨犯罪（hate crime），而且是族裔引發。這個「族裔」，對一般美國大眾來說，很難理解。

種族（膚色）、宗教、語言，這是美國對族裔的粗略分類。行凶者來自台灣，被害者也來自台灣，而且都在台灣出生。這對屬地主義的美國人來說，完全無法理解，明明都是同一塊土地出生的人，「族裔」的仇恨怎麼會大到要屠殺對方？

對美國人來說，如果外貌膚色不同、或者宗教信仰不同，甚或是語言文化不同，那還可以構成種族仇恨，這些都是很外顯的差異。但不是。

雖然這對台灣人來說，再熟悉不過，這叫做「省籍衝突」。美國人會覺得，你們外貌一樣、宗教信仰差不多、語言相通、文化接近，到底能有什麼深仇大恨？

但，現在的美國人，看懂了。

他們看懂了，有些來自台灣的人，自稱自己是 Chinese，並且，有著強烈、偏激的政治立場，那政治立場，多半離不開讚頌 China 的偉大，以及，歧視、仇視所有其他不認同他們立場的其他意見，並且，他們在政治上，有組織，有行動。

你可以有你的偏見，多偏激都無所謂，但當你這個偏激份子，還帶著槍，並且還訴諸行動，屠殺無辜的人，那把你列為恐怖份子，把你的「統促會」列為恐怖組織，只是剛好而已。

族群當然不該是原罪，絕對不可以是！

在今日的台灣，省籍觀念已經日益淡薄。

但那些僑居海外的，反而因為與台灣脫節，因而許多觀念與價值都被包覆在時空膠囊裡，他們眼中的台灣，還是20年前、50年前，他們離開時的那個威權，政治無法被言說，各個族群的許多共同經驗尚未融合，並且，沒有一起面臨生，與死的那個，族群壁壘分明的台灣。

這不是對每個族群各打五十大板，相反。

過去的台灣，以前的台灣，是個威權政府，把少數外省族群封閉在竹籬笆裡，也把多數族群壓抑成變成歡樂、認命，沒有政治議程、意識的形象。

所以，前陣子，當「脫線」離世時，一些人懷念起他來，就是想起這些「認命的草根小人物」，在他們眼中，脫線沒有二二八，也沒有因為講台語被打壓，也沒有因為自己的族群與文化，而被限制許多機會。借用一位知識份子劉燕玉的文章概念：只要他肯認命「當個小人物」，他就是可愛的。

在這些扭曲、偏激的政治狂熱份子的眼中，現在的台灣人，會說不、有自己的選擇、有自己的主張，並且，有自己的精英，甚或是，他們才發現，比他們自詡的精英，還要菁英多了。

這樣不可愛。

而這個不可愛，在他們彼此取暖的假訊息群組，聚會裡，彼此的那些仇恨渲染下，演變成了可憎。

變成了仇恨。

變成了屠殺。

今天過後，我們不能再說，一些政治言論，就只不過是他的意見而已。

如果他們的言論裡有著仇恨的因子，有著暗藏著歧視、優越的觀念，那就是仇恨犯罪的溫床，這樣想法的人很多，而周文偉只是在買得到槍的美國，所以他得以犯下如此可惡的罪行。

並且，言論之餘，兇手周文偉已經訴諸行動，他直接參與了「拉斯維加斯中國和平統一促進會」。

我認為，台灣政府，針對具中国統戰背景的仇恨言論和組織，不論是掌握、管制，要正視、要升級。

本文經授權轉載自 基隆市議員張之豪 臉書：一槍之隔的言論與屠殺

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書