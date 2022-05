自由開講》一槍之隔的言論與屠殺

張之豪/基隆市議員

5/15,禮拜天,美國加州橘郡的一個老人社區的台灣基督長老教會裡,一群台美人參加完主日崇拜,正在吃午餐,這時,一個槍手進來,把逃生門封死,對著老人家開槍掃射。

一名陪同母親來做禮拜的52歲台美人醫生,Dr. John Cheng,挺身把自己擋在兇手與眾人之間,身中三槍,血流不止死亡。隨後牧師與其他人一衝上前,壓制兇手在地,阻止了更多屠殺。

請繼續往下閱讀...

Dr. John Cheng 遺留下老母、妻子,與兩個兒女。

鄭達志醫師(Dr. John Cheng)。(報社合成/路透社、推特)

在談論美國加州台灣長老教會槍擊案以前,先認識 Dr. John Cheng。因為一歲就隨父母到美國德州的關係,他也許很少用到他的台灣名字,鄭達志。但在他的社區裡,大家都叫他 Dr. Cheng。

鄭醫師是個家庭醫師,也就是在美國這個社區醫療、分流機制裡,患者有任何毛病,第一個要找的人。但他同時也是個運動醫學的專家,所以今天鄭醫師英勇犧牲後,很快就有一個NFL的職業足球選手 Johnny Stanton 發文悼念他。

I just found out the person killed in the Laguna Woods shooting yesterday was my primary care physician, Dr. John Cheng. Absolute hero. He attacked the gunman and helped save so many in that church. I just wanted his name to be known. He will be missed. pic.twitter.com/jAW8LvpmaB