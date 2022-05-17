自由開講》南加州槍擊案的省思 時力：廢國統綱領、強化國家認同，加強對中共敵我意識

洪錦鈺

美國南加州橘郡的日內瓦長老教會（Geneva Presbyterian Church），於美國時間15日下午發生槍擊事件，造成1死5傷，傷亡者皆為台裔人士。南加州橘郡是許多旅美台灣人聚居之處，而Laguna wood本來就是一個著名的退休社區，更是許多台灣人醫師 、博士、科學家退休聚居之處。

美國加州橘郡15日發生槍擊案，嫌犯疑似不滿中國和台灣之間的政治緊張局勢，前往「爾灣台灣基督長老教會」犯案，造成1死5傷的悲劇，死者確認為台裔鄭姓醫師John Cheng，他當時為了阻止周文偉的暴行而犧牲自我。（美聯社）

兇手會找上這個教會主要是因為此教會主要都是主張台灣獨立的台灣人，因而成為統派殺手的主要目標。兇手本來已預謀要置所有人於死地，所幸英勇的鄭達志醫師挺身而出，防止悲劇擴大，再加上張宣信牧師和數位教友的奮不顧己，才能制服兇手，所有人對於鄭醫師的壯烈犧牲感到相當不捨，願鄭醫師能安息，並願傷者早日康復。

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這件槍擊案應成為台灣人的深刻警惕。槍手混入教會犯案，就如同台灣不知被多少第五縱隊潛伏，國安破口何時會引爆，令人極為擔憂。上週王炳忠等共諜案被判無罪，形同中共可更加恣意在台發展組織；再加上縱容親中媒體在台灣的大規模滲透，洗腦台灣人民，造成國家認同錯亂。

在目前西方世界一致反蘇抗中的局勢之下，若台灣政府對中國的政策仍以「國統綱領」為主軸，給予中國以「恢復領土完整」的藉口入侵台灣，將陷台灣於萬劫不復之地。

呼籲政府早日廢止不合時宜的國統綱領，並積極推動去中國化的腳步，讓台灣人民有一致的國家認同。對於為匪宣傳的紅媒、退將、演藝人員，甚或公務人員，也應立法嚴懲，吊銷營業執照或取消國籍。若台灣人民沒有敵我意識，只會使敵人愈發有機可乘。而台灣危矣！

（時代力量台中黨部主委）

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