自由開講》加州的台灣教堂謀殺案：悼一位優秀且勇敢的台灣人

◎US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

美國南加州橙縣（Orange County）的一座以台灣人為主的教堂，於5/15下午發生槍擊事件，最後造成一人死亡、五人輕重傷（分別是66、75、82、86、92歲高齡的長輩）。根據美國媒體最新報導，嫌犯是一位曾經居住在台灣的「中國移民」David Wen-wei Chou（周文偉）。橙縣警長巴恩斯（Donald Barnes）在記者會當中表示，周文偉是單獨犯案，但他是有預謀的，因為車上還藏有汽油彈、且身上攜帶了很多袋的彈匣；犯罪的動機是「對中國和台灣之間的政治緊張局勢」感到憤怒不滿，出於對台灣人的仇恨而犯案。



根據王宏恩教授的訊息，16日加州警方的記者會當中，大部份的內容是在講述這起事件中英勇犧牲的英雄醫師鄭達志（John Cheng）在教堂內的舉動，當他看到持槍的嫌犯正準備對教堂內滿滿的退休長輩教友掃射時，這位台灣出生、在南加州執業多年的52歲的鄭醫師選擇衝上前對抗，但很不幸被近距離開槍射擊；此時牧師丟椅子砸中嫌犯，其他教友則是合力制伏了嫌犯。警方說：「如果沒有鄭醫師的英勇表現，本來這會是一場教堂裡邪惡（evil in the church）的大屠殺。」

請繼續往下閱讀...

英勇犧牲的鄭達志（John Cheng）醫師。（報社合成／美聯社、法新社）



根據葉耀元教授的分析，這應該是第一起因為兩岸政治因素這樣的政治動機而產生個人式的大規模仇恨犯罪。後續的影響至少會有三個層面。

首先，如果調查之後的證據顯示，像是兇嫌所屬的「促進統一」相關政治組織（兇嫌是「拉斯維加斯中國和平統一促進會」的發起成員之一），會帶來在美中國人與台灣人之間的敵意與仇恨、且造成類似的犯罪行為，那麼相關的組織之後很可能就會被FBI匡列調查，可能會地下化、或者消失。



第二，過往台灣人和中國人群體並不是美國國內政治的顯著差異，通常會用「華人」的框架來做處理，但這次事件很可能會讓「華人」內部差異浮上檯面。



第三，自從COVID-19疫情爆發以及中國開始挑戰美國在國際政治的地位以來，美國國內群眾對「中國」抱持的反感比例大幅增高。這樁預謀槍擊的事件，很可能會讓中國移民的處境更加不利。不過，現在在美中國人通常是用微信和微博在看世界，他們幾乎不可能從自己的新聞訊息管道獲知相關的訊息，只是，他們也很難理解為什麼美國人看待自己的方式愈來愈負面。



這起事件對於許多台美人（包括本站的編輯們）來說，無疑地是非常震驚的。



我們認為：支持中共（尤其支持中共的各種論述與宣傳），就是助長仇恨犯罪。



今天這起謀殺案的思想根源，就是在於北京政府一直合理化「暴力」的使用，不斷強調「不放棄以武力統一」，甚至把這樣的想法轉化成法律。在個人行為層次方面，我們就會看到真的有許多資深藝人跑去打人巴掌（還記得鄭麗君前部長被打嗎？）、很多亂潑漆的案例，或者像是前陣子才有資深藝人發表「小孩不講理，有時打兩巴掌他才知道厲害」這種說法，並且提出說中國可以隨時教訓台灣。



認清楚中共所宣揚的這些事情所帶來的嚴重後果，是非常重要的。沒錯，兇嫌可能有精神問題，我們也可以把任何大規模槍擊先歸咎到美國槍支氾濫問題。但從俄羅斯入侵烏克蘭，俄國士兵對無辜的烏克蘭人民姦淫擄掠無惡不作，我們知道一般人民可以因為自身的罪行及國家洗腦，對另一個人生父母養的人作出多瘋狂殘忍的事情。



不知道大家有沒有覺得奇怪：俄國一直說烏克蘭人是自己的同胞、血膿於水，但到了烏克蘭卻是殘忍地屠殺平民。同理，大家真的會相信中共所說的「兩岸一家親」嗎？（現在還有不少人整天講說俄國入侵烏克蘭，是因為烏克蘭自己去惹俄國不開心，然後轉過來講說台灣不要惹中國不開心）他們自始自終都不相信「和平」的。



不過，很多時候，當人們在譴責中共對人權的侵害時，中共官方的宣傳回擊方式就會是把這些攻擊講成對中國人的攻擊，然後就會有很多人跑出來幫腔，說不要對亞洲人做攻擊、不要仇中。然而，事實上這些反應很多時候是為了幫中共洗白。我們認為，身為民主社會的一份子，千萬不可以去支持這些幫助中共說話的論點、以及相關的團體、人際網絡。



我們的其中一位編輯提到：「這讓人我想起在美國時去過的那些教會。那裡有台灣人，也有中國人。有時會聽到中國人不經意說出『台灣人就是中國人』的話，有時也會看到台灣人為了不影響教會關係而不顯露自己的政治立場。但我看到在神之下，不同國家的人們就算彼此有著無法互相說服的政治理念，仍然是可能和平共處的，甚至相愛的。但我們不能鄉愿，不能為了和諧而把自己裝成自己不是的那個人。因為鄉愿不會帶來真正的和諧，只會造成更深的誤解。人們必須理解政治理念的不同不能正當化壓迫。我們也要警醒，不要使仇恨讓我們受到魔鬼的誘惑。我們尊重和自己理念不同的人們，同時也必須為了自己的自由挺身而出。」



不管人們彼此之間有什麼價值的差異，我們認為，所有的事情應該都要透過和平的方式來溝通及討論。不管最後不同的人們之間是否可以達成共識，也絕對不應該把彼此的歧異訴諸暴力解決。



我們希望在美國的台灣人們，都可以找到合適的心理支持對象，尤其在這類駭人聽聞的案件過後，我們都會需要心理上的支持，來幫助我們回復情緒與身心的健康。很多時候，犯罪的發生也是由於人們無法找到心靈上的支持，最後才會愈走愈偏。



希望英勇的鄭達志醫師能夠安息，祝傷者都早日康復，也希望台美人社團都能平安、保重。

本文經授權轉載自 US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站：加州的台灣教堂謀殺案：悼一位優秀且勇敢的台灣人

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法