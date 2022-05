自由開講》從化痰劑之亂 談社會責任

王英明

繼疫苗之亂、高端炒股及「密醫」之亂(某市長說高端是密醫)、快篩之亂、抗病毒藥物之亂,前天又出現了化痰劑之亂,造成搶購。筆者只能說,台灣人真的很悲哀、很累、很衰。上次杜承哲醫師談到某一女主持人的造謠文章(因其製作人9歲女兒沒有得到治療藥物)說道:「錯誤的訊息,總是會傳得最快,而正確的真理卻乏人問津」,果然很有道理。

繼疫苗之亂、高端炒股及「密醫」之亂、快篩之亂、抗病毒藥物之亂,前天又出現了化痰劑之亂,造成搶購。圖為化痰劑示意圖。(圖片來源:國軍高雄總醫院官網)

台灣是一個民主自由地方。也是一個資訊發達的社會、但也是一個資訊混亂、反智者眾,也是很多人缺乏社會責任感的地方。

新冠疫情之後,世界各國不間斷都有很多學者專家就疫情、疫苗、藥物治療,提出很多議題、論文、或是很多不一樣的意見。不過大部分的文明國家社會,都是把這些議題,當作專家們「圈內」的學術討論,並不會拿來做新聞標題,並隨時向大眾廣播、或向民眾介紹。

這是因為多數意見並不成熟、可能沒有大規模的實驗觀察、也沒有同儕的審核檢視、更沒有得到長期的驗證或是多數專家的認同,而且隨時會有發生很多變動。

而一般民眾不是科學內行、也不了解醫學上有很多理論,不經過10年的淬煉,是不會隨便被主流的醫學界所接受、甚至才變成教科書的一部分。我們可以看到諾貝爾醫學獎得主,其成就至少都是10年以前所做,不是這兩三年的研究。真的要經過這麼多年的考驗,以及其他許多專家的實驗證明,最後才會被公認,這是非常艱難長期的過程。但在台灣隨便講一個理論,馬上變成一個社會風潮,非常簡單容易。這是缺乏科學素養,也就是理盲。

上述那些疫情情報的討論,在先進國家絕是不會成為社會的議題,都是「學術圈的東西」,與民眾沒有太大的關係。疫苗哪一個好哪一個不好、哪一個是有毒、哪一個是把民眾當成白老鼠,在先進國家是不可能亂提出來公開在媒體並擾亂社會的。一般民眾只知道只要政府已經把關認證,提供給大家,一定是相信其資訊(不然要政府幹什麼),除非你不想打,否則拿什麼疫苗給你就打什麼,哪裡有什麼挑三揀四,哪裡有什麼「家長七天考慮期」,哪裡會拿有毒的東西給你打。國外當然也有人在媒體討論什麼疫苗+什麼疫苗效果最好,但是不像台灣這樣成為眾人朗朗上口的議題,每一個人幾乎都成為專家。

無論是台灣或國外,一般學術單位、學者專家、地方政府、醫師有任何意見,當然都可以提到防疫中心。當內部的討論結束,不管是疫苗或藥物,政府(如CDC或指揮中心),做的決定就是決定,應該都是最好的。如果引起爭論,大部分都會在會議裡面先討論,而不是任由民間你一嘴我一嘴。因為大家每天還有更重要的事情,讓專家的事情由專家會議去討論就可以。在台灣,這也是筆者常常強調的,有了指揮中心,我們為什麼還要花腦筋去想一些有的沒有的,難道我會比那些專家聰明嗎?比他們看的書多嗎?不過指揮中心也應該提早請各方專家、包括行政單位列席(甚至也可以請少數熱心的「醫師臉書」專家),把話題一次討論清楚,而不是公布以後就引起社會上的七嘴八舌。

就化痰劑之亂而言,若是NAC化痰劑這麼有效,可以救很多新冠肺炎病人,減少四成的死亡率,醫療這麼發達的美加、歐盟,為什麼不早點用?美國死亡100多萬人都是冤枉的?為什麼沒有申請得到諾貝爾醫學獎?這麼好的藥,還要台灣一個小醫師寫在臉書,經過報紙電視報導,大家才會知道有這麼好的藥、那麼指揮中心那些專家們,豈不是都是沒唸書、資訊盲目?

而民眾如果有智慧,也不會看到這個消息就去搶買化痰劑了。

其實昨天已經有很多醫師、藥師出來打臉,該化痰藥的實驗已被證明對新冠病人沒有幫助,有些研究其實是針對飛行員以靜脈注射所做的、並不是口服,而且結果也無效。也有醫師指出這是一個觀察回溯性的觀察,並不是真的科學的實驗。「馬斯克和歐巴馬有過抽大麻,我沒有,所以抽過大麻的人會更有成就」,若是得到這種結論,豈不荒唐?

(截圖自NEJS - the New England Journal of Stupid 臉書)

已經被世界主流醫學稱為對新冠病人沒有效果、論文也數度撤回的「伊維菌素研究」,在台灣卻還是廣傳,貼文的人都宣稱「聽說非常有效」。事實上對人體反而有害的這個藥物,如果真的有幫助、為什麼指揮中心不採用?而淪落到要靠網路宣傳?WHO為什麼沒有公布建議世界各國都採用?

每天有很多醫師寫臉書報導各國狀況或最新的疫情變化,或提私人意見、或是當神童預測,那都是個人的自由。但醫師如果稍微有一點社會責任、就不會隨便發佈像化痰劑的消息在臉書上。媒體也太偷懶了,天天報導這些臉書,不用心看一點世界各國的論文,或是用頭腦去想一想誰對誰錯,都是照章報導,稍微用一點腦筋,想到「化痰劑這麼有效、為什麼世界各國會死亡這麼多人?」也許就不會去採訪這位醫師、或是把這消息放在大標題。但我們看到的是幾乎每一家媒體都報導,而且沒有有哪一家的記者能提出即時的質疑、或平衡的報導。難道媒體從來都不該有質疑或評論嗎?如果只能成為應聲蟲、而不是成為批判者的角色,媒體為什麼能叫做第四權?

我一直覺得,大家是認為台灣大家都太閒了嗎?個人也高度懷疑,許多醫師寫臉書,只是為了博聲量,明知道媒體會報導,聳動或不真實也就管不了(特別是一些非內科系統感染或非小兒、免疫、家醫專業的其他醫師)。想當年七零年代,我們醫師在報紙下筆寫文章,是多麼的謹慎(當時還很少醫師寫文章),現在很多臉書醫師,如果為了博聲量,隨便放話,那麼跟那些卑鄙的政客、有什麼兩樣?

前天的基隆確診兒童腦炎死亡病例,(其實像這樣的嚴重的急性腦炎,多數是提早兩三天急救、也不一定能救),公視在新聞的標題竟然說「輾轉數個醫院」,真是令人大驚失色、恐慌不已,認為當今政府在做什麼事?但真相只是「利用電話找轉診病床」(而且必須是小兒加護病床、不是普通病床)但找了很久而已,根本沒有什麼「輾轉」(輾轉意思應該是說,病人轉了很多醫院都被拒收)。某電視報導「輝瑞兒童疫苗抵台,家長鬆一口氣」,這是什麼標題?莫德納兒童疫苗已經打了半個月,為什麼莫德納不能讓家長鬆一口氣?難道莫德納兒童疫苗、不是疫苗嗎?

最後筆者呼籲,所有的醫藥人士「圈內人的討論」,最好就是在圈內討論,不必動輒訴諸媒體,台灣的民眾頭腦已經夠亂了。請媒體請下筆不要聳動、不要為求收視(閱讀)率而不求證。讓所有的正確消息、最後決定,都由指揮中心統一公布吧。

筆者也提醒,指揮中心過去兩年為什麼很少對造謠者或任意發佈不正確的消息者、採取處分(同一位醫師上次就是在醫院急診室散播不正確的消息),實在太鄉愿了。就是上一次輕輕放過,所以該醫師才會越來越放肆。若是下次還有更多不利的消息,只能說這是指揮中心「自食惡果」,縱容造成的結果。

(退休醫師)

