自由開講》心臟外科醫師反對新冠兒童疫苗？

王英明

代表台灣小兒科學術界最高權威的兒科醫學會，在5／1發表官方聲明，支持指揮中心的「新冠兒童疫苗」計劃，並建議大家不要挑廠牌（但新聞稿仍誤把輝瑞疫苗簡寫為BNT，讓人以為是德國的疫苗）

這兩天某心臟外科醫師，強烈提出反對兒童接種mRNA疫苗（也就是莫德納及輝瑞）的意見，據說在網路及媒體頗為廣傳。我姪女（她有一個小學女兒）收到這個訊息，憂心忡忡，問我怎麼辦。我委婉告訴她，有關疫苗的問題，還是該聽小兒科醫師的講法。她說：心臟外科醫師也是醫師啊，很多精神科醫師，不是也常常發表有關疫情及疫苗的資訊嗎？

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由於她是大提琴老師，所以我問她，「若妳開一堂口腔、胸腹腔發聲共鳴法的講座，會不會有人來聽？」，她說怎麼可能？我又不是聲樂老師，我說「但你們都是音樂家啊」。她才恍然了解，若是聲樂老師，開一個「握弓、按弦把位秘訣」的課，應該同樣也是沒有聽眾吧。音樂家有很多種，醫師也有很多種啊。

mRNA疫苗的研發，已經有數十年歷史了。美國權威的梅育醫院Mayo Clinic 在2022／03／03發表專文”COVID-19 vaccines for kids: What you need to know “有一段表示：

冠狀病毒外表有一個棘狀結構叫做S蛋白，信使RNA疫苗（mRNA vaccines）會給身體細胞一個指示，教它如何製作一個無害的S蛋白片段，並呈現在細胞表面。身體的免疫系統辨識了這個蛋白以後會產生抗體，病毒入侵時，抗體就可因此破壞它的RNA。這些過程都不會進入細胞核，而DNA是在細胞核裡，所以不受影響，也不會被改變。

這個研發理論在美國CDC、各國研究機構，包括歐盟EMA、英國、澳洲都是一致的，並沒有人認為兒童免疫系統的「不成熟」，而有差異影響，進而破壞DNA。所以先進國家會核准了兒童疫苗的接種。

台灣有人要持反對的看法，與世界主流醫學研究背道而馳，筆者很佩服也很尊重，但是建議如果有不同的理論基礎（而非只是個人臆測），應該勇敢地向世界性重要醫學期刊雜誌提出有證據的論文發表，警告全地球，而不是只放在臉書或在台灣的媒體上流傳，只讓台灣的家長單獨得到資訊。

不過這位心臟外科醫師也提到，他贊成用高端疫苗給兒童施打。這句話非常正確。確實蛋白質疫苗使用多年，是最讓人放心的疫苗。但是高端疫苗在台灣非常被污名化，看來是欲振乏力，更不用說做進一步的研究了。目前要徵求兒童來做臨床實驗，更是不可能。家長聽到疫苗（副作用在台灣一直被放大恐嚇），都害怕死了，聽到「實驗」豈不是逃之夭夭？在可見的將來，不可能有蛋白質疫苗，使用於兒童身上，即使在美國。

對家長最害怕的心肌炎，在這裡引用高雄醫大鍾飲文院長搜集的美國CDC資料（2021／01 至 2022／01）

5-11歲兒童有76,960人確診後，在第7天及第21天發生的心肌炎是18人及25.7人。但有48,986人接種第一劑疫苗，發生心肌炎的是4人，41,742人接種第二劑疫苗，發生心肌炎是0人（以上的單位是以每10萬人來計算）。可見不打疫苗的心肌炎風險，遠遠高於打疫苗者。意思是你害怕打疫苗會造成心肌炎、所以不想打，不過一旦有得到感染以後，反而有更大的心肌炎危機。何況疫苗後的心肌炎幾乎都可治癒，感染後的心肌炎（雖非常少見），卻有可能會致死。

國內疫苗專家、高雄醫學大學附設醫院院長鍾飲文指出，就預防重度來看，強烈建議兒童施打，且莫德納、輝瑞兒童疫苗一樣好，特別提醒，確診者患心肌炎風險反而高於接種mRNA疫苗。（路透社）

根據英國統計，4-11歲兒童確診新冠後，1%會有「長期新冠症候群」的併發症，症狀持續超過12週，可能留下嚴重後遺症。施打疫苗以後，可以保護自己不成為重症或住院（一旦住院，家長又要請假歇業照顧小孩）、保護同學、避免學校停課。也保護家裡小於六歲的弟弟妹妹、保護爸媽、阿公阿嬤。雖然兒童感染後重症住院機率很少，但是誰能有把握自己小孩不是其中的一個？這也是台灣「兒科醫學會」支持兒童疫苗的原因。能盡量不要發生，就盡量不要發生。

最後，筆者在「兒科醫師談新冠兒童疫苗」一文曾說道：國外還沒有兒童在注射疫苗後、直接導致心肌炎致死的報告，雖然不保證將來一定不會有。結果竟有人質疑，「你要掛保證不會心肌炎嗎」？但筆者文中已提到，不保證將來一定不會有。這樣講得還不夠清楚嗎？這個世界就是這樣運轉的，沒有一件事情誰能夠保證怎麼樣才能做。有誰會在搭飛機的時候，要求航空公司「保證不會空難」才登機，有誰搭計程車的時候要求司機「保證不會車禍」才上車？若是給藥的時候保證沒有任何副作用，那就不是「藥」了，而對仿單所提的副作用都「害怕」得要命，應該沒有人敢吃藥了。婦產科醫師在產婦生產的時候，會給一張很多「可能併發症」說明單，目的是提高警覺。若是非常害怕的話、當初就不敢懷孕了。然而大家還不是前仆後繼生小孩？可見雖然害怕，要生小孩還是要生。

疫苗也是一樣的道理，害怕副作用，但是該打的還是要打。反對兒童疫苗，不一定挽救了誰免於「副作用」，但可能使某個兒童重症而住院，也妨礙了國家防疫政策向前走一步。

人類總是在尋求盡最大的可能幫助別人，但也會努力去避免發生任何副作用或「意外」。但有時不免發生時、就一定盡量去處理，讓損失減少到最低。疫苗也是同樣的道理。任何需要考慮的，醫療專家早都已經考慮過，所以才會提供疫苗給大家。這也就是指揮中心常常講的「利大於弊」，也是希望對所有人的健康生命都能夠提供更好的保障，而不會「明明知道有很大危險，還強迫你做」（例如打疫苗）。話又說回來，決定權是在家長。如果您還是覺得小朋友打疫苗，會讓您忐忑不安，那就不要打了。

（作者小兒科專科醫師，曾任兒科醫學會教育委員）

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