自由開講》中共挖苦臺灣防疫不成反遭打臉

鵲晴

中共國臺辦發言人馬曉光日前於記者會上表示，中國的新冠感染率和死亡率屬全球最低，並對臺灣的「新防疫模式」展開嘲諷，稱其該防疫模式預計將害死400至700萬人，並喊話臺灣防疫中心「若這些死者中有你的家人，還有什麼心思和底氣對中國大陸談防疫上的制度之爭呢」，對此衛福部長陳時中回應稱，中國的防疫數字很「漂亮」，但未來可能餓死比病死多。國臺辦反遭網友戲稱不僅挖苦不成也丟盡了顏面。

中共國臺辦發言人馬曉光。（資料照）



中國大陸上海市封城至今也長達一個多月之久，然而疫情非但沒有好轉反而更有加劇趨勢，封城期間也陸續傳出民眾生活物資不足、慢性病長者無法獲得即時治療、更有民眾跳樓等悲劇發生，在面對此等慘況持續擴張的同時，中共政府所採取的方式卻是「不看、不聽、不說」，並製作假新聞傳遞「上海逐漸清零、民眾物資充足、社區內活動自由」等安排好的美好假象藉此穩定民心，但結果顯而易見的不但沒有安撫到民眾，反而激起了更大一波的民怨。



而此次國臺辦的發言更成為了網民們憤怒的引爆點，批評中共政府根本對民眾真實情況視而不見、處置作為一團亂，根本不將民眾的生命看在眼裡，更嘲諷稱「怎麼還有臉去酸人家，不看看自己做成什麼樣了」。可見民眾對中共的批評聲浪越發高漲，官方刪文速度再快也幾乎壓制不住大量網民對中共的一片罵聲，也讓更多民眾和外國人士見證了一場防疫鬧劇，中共此次反到成了搬起石頭砸自己腳的最佳示範。

（服務業）

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