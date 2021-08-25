自由開講》國產疫苗通過EUA 引發在野張飛打岳飛

涂醒哲

高端新冠疫苗於7月19日，通過食藥署的緊急使用授權（EUA），這是台灣首次在這麼短的時間內所開發出的疫苗，並順利取得EUA，雖然各界欣慰，但也引發不同聲浪的關注和討論。

疫苗施打關乎民眾健康福祉，也是台灣對抗新冠病毒的利器。不管是政府還是疫苗開發廠商，本來就應該面對各方的質疑，並提出合理、合法的解釋和說明。不過任何批評和意見表達，都應該要根據事實和科學證據，避免摻雜太多意識形態和政治利益，讓疫苗的討論回歸專業和科學。

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近來，有政黨為了自己的利益，和對岸的中共連成一氣，不但拚命阻擋國際疫苗進來台灣。還惡意抨擊、汙衊國產疫苗，唱衰台灣不可能開發出自己的國產疫苗，取得EUA一定是官商勾結、圖利特定廠商。

科學是有一分證據、說一分話，但在野黨這些指責都毫無根據，實在很不應該。國民黨有些人甚至宣稱要對衛福部及陳時中部長提告，要求撤銷國產疫苗的EUA、並號召各縣市首長，推動拒絕施打國產疫苗的活動。讓人不得不質疑，這做法究竟是討論高端疫苗是否應取得EUA、是否適合施打？還是主觀上認定，台灣不應該有國產疫苗？

這已到了令人匪夷所思的程度，若要批評疫苗的安全性、有效性以及EUA取得等專業問題，應該由具有專業背景、知識的科學家、醫師就事實、科學證據來探討，以「同儕審查」、「同儕討論」的方式來理性地分析。政治人物大多沒有這些醫療背景，用似是而非的話術來混淆視聽、惡意指責，實在非全民之福。

例如日前在野黨指出，17位ACIP （衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組）委員中有4位有承接高端疫苗的研究計畫，又在高端疫苗是否列入公費施打計畫的會議中擔任委員，等於球員兼裁判、未做到利益迴避。

這樣的說法像是「張飛打岳飛，打得滿天飛」，疾病管制署的ACIP和食藥署的疫苗EUA審查會議，是兩個不同的委員會，委員組成也不一樣。 在審核高端疫苗是否可以納入公費疫苗等會議時，這些專家都會被要求利益迴避，不可以參與相關會議，疾管署日前也發出聲明，ACIP會議時委員都有符合利益迴避規定，更沒有「球員兼裁判」的問題。

在野黨把對高端疫苗通過EUA的不滿，擴及到ACIP委員上，而且還矛頭失準，完全搞錯方向和對象。

在野黨把對高端疫苗通過EUA的不滿，擴及到ACIP委員上，而且還矛頭失準，完全搞錯方向和對象。圖為國民黨19日舉行記者會，會中文傳會副主委黃子哲（左）就衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員名單提出質疑。（資料照）

EUA是國家因應緊急事件，食藥署邀請專家委員會協助判斷該疫苗或藥物的臨床試驗數據，是否符合當前國家的緊急需要。因此委員裡有包含法律、公衛、藥物等各方面的專家，以科學數據來評估其安全性、有效性是否可以被接受。

而ACIP是從疾管署下轄負責擬定國內疫苗接種計畫的專家委員會，與審核是否核發緊急授權EUA是不同的委員會，其任務、屬性、主管機關根本就不一樣，也完全無關，不能混為一談。

ACIP委員會的成員，很多是國內首屈一指的公衛專家、感染科醫師，基於自身的專業與判斷提供意見，達成是否要開始使用該疫苗的建議。在野黨不應該將對高端疫苗的不滿和質疑，擴及到ACIP委員，毫無證據地無的放矢、質疑他們的專業和操守。沒有醫學專業，政治人物胡亂斷章取義或逕自錯誤解讀，將可能誤導民眾的認知，影響疫苗施打的意願與疫情的控制。

疫情當前，台灣應同島一命，一致對抗病毒，共同尋求解決和緩和疫情的方式。靠政治口水，實在無法對抗病毒的侵襲。

（生技中心董事長、前衛生署署長、前疾病管制局局長、 台灣疫苗推動協會創會理事長）

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