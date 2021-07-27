胡，怎麼說》「時力版楊志良」與時力的去從？

胡文輝

被封為「知識藍」的楊志良不懂裝懂還亂嘴，沒知識（不懂）兼沒衛生（亂噴口水），被打腫的嘴臉大約尚未消褪，暫時消失了；卻見時力黨魁陳椒華接棒了，也不懂裝懂還亂嘴，同樣被打腫嘴臉，成了沒知識兼沒衛生的「時力版楊志良」！

楊志良亂嘴，可看做一個閒廢之人不甘寂寞的廢言廢語，很廢的藍軍媒體利用他做沒知識、不用本錢、不負責任的認知訊息戰工具性炒作，以打擊政府，企圖亂防疫兼亂台灣。

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楊志良亂嘴，可看做一個閒廢之人不甘寂寞的廢言廢語，很廢的藍軍媒體利用他做沒知識、不用本錢、不負責任的認知訊息戰工具性炒作，以打擊政府，企圖亂防疫兼亂台灣。（中央社）

陳椒華亂嘴，她是現任時力黨魁兼立委，同時擁有主導黨及黨團的雙重身分，卻成了楊志良翻板，那麼，時代力量的角色將會成什麼樣子？難道不會被認為是藍白軍的同路人、協力者、側翼？

日前，楊志良不懂ANA（anti-nuclear antibody，抗核抗體），錯把這個免疫相關病症的血清抗體檢測指標，當做COVID-19疫苗誘發抗SARS-CoV-2病毒的中和抗體（neutralizing antibody）指標，還引用來狠批國產疫苗，馬上被專業醫師抓包，被打臉打的臉腫像豬頭，一時間消失了，躲著療傷止痛吧。

昨日，時力黨魁陳椒華指稱，決定高端聯亞疫苗審查及混打與否的17名ACIP委員，有11個是小兒科醫師、2名婦產科醫師、2名感染科醫師、2名醫師，還有其他5名不知名委員。她更直接質問這些以小兒科及小兒感染科醫師為主的委員們：你們懂免疫橋接？你們懂混打？

陳黨魁為了反國產疫苗，發出的質問實在太離譜，馬上被多位小兒科等專業醫師揭穿、狠打臉，她根本就不懂，卻藉此亂噴口水，她不懂醫界各分科醫師以小兒科最懂疫苗、小兒科醫師又中以小兒感染科最懂疫苗，卻亂嘴貶低小兒科醫師，簡直就是「時力版楊志良」，這如不叫墮落什麼才叫墮落？！

陳椒華為了反國產疫苗，發出的質問實在太離譜，馬上被多位小兒科等專業醫師揭穿、狠打臉，她根本就不懂，卻藉此亂噴口水，簡直就是「時力版楊志良」！（資料照）

台灣的嬰兒出生後到6歲，陸續要打10種疫苗以上，都是小兒科醫師負責接種及醫療照顧，小兒科醫師不但疫苗的實際經驗最豐富、幫助孩子對抗各種病毒的專業知識也最強，每年還要不斷進修、上課，陳黨魁卻質問他們不懂，否定及踐踏專業，難怪引起專業醫師的憤怒反擊。更過份的是，她列出點名抨擊的小兒科及小兒感染科醫師委員，大都是各大學醫學院的教授、副教授兼醫院小兒科及感染科等的主任級醫師，都是國內這方面專業權威之一，陳黨魁竟質疑他們不懂疫苗施打，難道只有她自己懂？這簡直就是大荒唐、大笑話！她之後說是因發言不精準而道歉，還主張要多元審查，說錯是真、道歉只是敷衍兩下、藉多元審查搞政治公審，杯葛及打擊國產疫苗才是真。

還有，陳椒華所謂「決定高端聯亞疫苗審查及混打與否的17名ACIP委員」，但是，審理緊急使用授權（EUA）的專家人員和ACIP根本就是不同的事情。ACIP是要討論疫苗要接種的族群與策略，跟免疫橋接沒有關係，陳椒華連ACIP與EUA審查的差異都分不清楚，竟然也敢出來嘴。

要反質問陳黨魁的是，妳把那些醫師委員名字及相關個資公布，為的是什麼？是否藍（國民黨）、白（民眾黨）、黃（時力）三黨同路合流又分工了？由時力爆名單、藍白政媒嘴網就可針對性的政治追殺及網路霸凌，迫使學者專家產生寒蟬效應？這是惡毒而不入流的踐踏專業手法！

另外，藍白黃三黨都反對國產疫苗採「免疫橋接」，三黨黨魁江、柯、陳藉企圖操控及炒作反國產疫苗的特定媒體，串連做「免費橋接」，則時常可見，像昨天時力陳黨魁的離譜言論，馬上有媒體「免費橋接」給柯黨魁應援，柯文哲藉機又批評國產疫苗一番，自稱科學家也看不懂高端混打...，其實，他是政客發言，不是醫師身分更不是科學家，請問，如果你不是市長、政客，而是台大醫學院內的疫苗醫學討論會，輪的到沒專業你發言嗎？你敢在那自吹自擂嗎？





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