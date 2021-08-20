自由開講》由苗栗縣議會「法盲」談起

陳逸南

依自由時報8月20日A16版刊載「這不是逆時中 是苗栗議會法盲自爽」一文，作者黃帝穎律師指出，苗栗縣議會通過中國國民黨團提出的臨時動議，建請苗栗縣政府施打的疫苗，必須經過國際認證才能給縣民施打，各界解讀為對抗中央通過國產疫苗高端ＥＵＡ的第一槍。

又指出，法律上，苗栗議會的疫苗決議已違反傳染病防治法與地方制度法，根本是目無法紀！簡單來說，苗栗縣議會的疫苗決議，不符合傳染病防治法與地方制度法的規定，如此目無法紀的決議，只有政治口水上的意義，並無法律價值。

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苗栗縣議會國民黨團昨天提臨時動議，要求苗栗縣施打的疫苗都得通過國際認證，獲無異議通過，民進黨苗栗縣議會黨團斥是「假議題」。（報社合成／資料照）

查6月19日《自由廣場》曾刊載「國際疫苗認證」？一文，作者蕭逸夫醫師指出，世界上沒有「國際疫苗認證」的組織，也沒有「國際疫苗認證」的標準，更沒有獲得所謂的「國際疫苗認證」的可能性。請藍營不要使用不存在的認證來打擊國產疫苗。

本人認為苗栗縣議會議員及同仁們，問政不夠認真，有些事情沒有經過查證，也欠缺常識。疫苗認證和緊急使用授權（EUA）有明顯不同，EUA是購買和使用疫苗國家的責任。由個別國家衛生單位來審查購買疫苗的安全性和有效性。個別國家衛生單位審查的標準差異很大，取決於每個國家需要疫苗緊迫性、醫療的水準與專業知識。

迄今，在外國、國內所使用的BNT疫苗、莫德納疫苗、AZ疫苗，國產高端疫苗等，都是EUA疫苗產品，根本沒有「疫苗認證」的產品，那來「國際疫苗認證」？

如果依照苗栗縣議會的疫苗決議，那麼苗栗縣民，沒有新冠疫苗可以使用，這不是很奇怪嗎？在全民防疫之際，千萬不能有意識形態作祟，更不能為了圖謀政黨利益，拿一些「不三不四」的理由做文章，為了反對而反對，因為這不是民主、法治社會的常態。

（苗栗竹南人）

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