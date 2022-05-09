自由開講》守住長照機構 控制群聚感染

李莉

近日疫情延燒，長照機構也陸續淪陷，從最初預防規劃的策略，必須調整為防堵與控制的做法，若是機構不幸染疫真的不要驚慌，切勿隱瞞。筆者以個人實務經驗提出長照機構若發生疫情時，於第一時間的處理參考：

圖為長照機構示意圖。（資料照）

一、 落實環境清潔消毒：確診當日機構需立即完成環境清潔消毒，尤其是確診者接觸的環境，如：辦公桌、電腦、病歷資料、工作人員更衣室、宿舍、餐廳、公廁等，勿讓病毒在機構散佈。

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二、與確診者親密接觸之工作人員及住民先自行居家快篩：若是機構儲備快篩試劑足夠，可自行完成機構所有工作人員及住民全面居家快篩1次，確認機構目前住民、工作人員及其同住親友健康狀況，並每日持續追蹤。

三、進行與確診者親密接觸之工作人員的密切追蹤：每日對確診者及密切接觸之住民、工作人員及其家人每日持續追蹤檢康狀況，並列表登錄。

四、落實個人自主健康管理：上班前、上班中、下班前須測量體溫並記錄，若於上班期間出現如：喉嚨癢痛、流鼻水、發燒等感染症狀，需立即停止上班，回家自行居家快篩自主健康管理。

五、工作人員及住民用餐防護：住民與工作人員用餐時間需分流，嚴禁共餐。用餐前需協助住民洗手後再行用餐。工作人員用餐時除保持社交距離外，用餐方向不與對方正面相望為原則。取餐時需戴口罩取餐、用餐時不交談說話。

長照機構工作人員在疫情期間持續守護機構住民的健康，所承受的責任及壓力是非常大的，若機構不慎染疫也不要慌亂，機構負責人要在第一時間掌控現場，給予工作人員清楚的照顧指引。也期待主管機關成為機構最大的後盾，提供即時的防疫專業指導防杜機構疫情擴大，提供防疫物資保護共作人員及住民，讓長照夥伴有信心有毅力共同守護機構。

（台灣長期照護專業協會 常務監事）

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