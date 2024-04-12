社論》馬習二會 國民黨為何不切割

馬英九前天與中共總書記習近平會面，從習的發言到中共官媒，不僅沒了前總統職銜，就連國民黨前主席的頭銜也不見，最多就是「先生」二字。習近平只是利用會面放送促統語言。習並宣稱，兩岸制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。而「外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大事」。習稱的外部干涉，是指包括美國等民主國家的挺台作法。在台灣總統大選前夕表態「相信習近平」的馬英九，甘於當政治工具人，再助習推動統一大業，外界並不意外。倒是在選前趕忙切割馬的國民黨，現在則肯定馬的中國行，而予人態度兩樣之感。

馬英九配合促統戲碼，習說「歡迎常來」，顯示龍心大悅。外媒統計，十一天的中國行，馬英九有五天在「哽咽」，入戲之深，民族情感也淚腺豐沛。加上選前一番表態，習當然要見一面，並嘉許「馬先生」素有民族情懷，致力振興中華，「我對此高度評價」。馬也不失所望，對於老掉牙的「九二共識」，馬稱這是兩岸一九九二年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識。馬刻意不提兩岸「對於一個中國的意涵，認知各有不同」的關鍵差異，等於退縮了藍營一貫講法，呼應北京，把「九二共識」窄化為一中緊箍咒，事實上，無論習或馬怎麼玩弄文字遊戲，台灣民眾並不關心，相關說法在過去幾次大選，也被證明是票房毒藥，為主流民意所棄。習近平藉此媒體聚焦，再對台灣設下政治框架，另外，挑釁台海，擴大灰色地帶衝突，滲透台灣，加大力道壓拉朝野，均是有增無減。

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包括紐約時報等外媒認為，習近平看似對馬展現和善，但這是對未來賴政府設定往來條件的策略。賴在總統大選勝選後以「對話取代對抗」向中喊話，中方無動於衷，並在軍事、經濟、外交層面持續對台施壓。習近平找馬見面，放在更大區域情勢，看得更清楚。同一天，美國總統拜登、日本首相岸田文雄高峰會，加強美日主導擴大印太結盟態勢，北京自感芒刺在背。馬到中國，則替習近平擦脂抹粉，國際學者分析，「馬習二會」時機並非巧合，而是美國升級在亞洲的同盟關係時，北京想展現未遭孤立。另方面，馬英九二度見習，等於經中共高層認證，儼然是中國在台的最大代理人，取代了國民黨前主席連戰。習拉著馬，亦對國民黨形成牽制作用。年初總統大選，國民黨中央雖明確切割，在選前之夜未讓馬上台助講。但馬這次到中國，藍營卻不再切割，馬昨返台時機場還有藍委簇擁相迎，像要追隨馬走這條「相信習近平」之路。

果不其然，國民黨主席朱立倫在「馬習二會」同一天宣布，接下來的海峽論壇或兩岸青年論壇，會由國民黨副主席率團參加。這些都是中國的統戰大戲，有如應援團。另，現也傳出中國將在馬習二會後接連對在野黨出招，包括六月間要朱率領國民黨籍立委組團訪問北京，以壯大「國共合作」的聲勢。據稱，中方刻意找藍委，更是著眼台灣的國會是朝小野大的局面，只要能在立法院推動親中政策，甚至重啟兩岸服務貿易協商，將足以從台灣內部形成顛覆之勢。邀朱一事傳出後，國民黨中央態度曖昧未加否認，顯有期待之意。至於民眾黨雖未在這波訪中之列，但該黨對於「馬習二會」給予肯定，反批民進黨政府繼續以對抗為主軸，這也符合北京的政治正確。中共一邊施壓，和統伎倆僅是弱化我們的敵我意識。在野政黨應對此正確認識，而非受誘於能否獲得北京大員召見，隨馬走上「相信習近平」之路。

兩岸要交流與對話，但並非臣服於對方，或自我設限。「馬習二會」，台灣主體意見沒被呈現，馬脫口說的「中華民國」，只是藍營自嗨的精神勝利法。這樣的對話關係，是服膺北京政治宣傳；這樣的交流關係，更是迎合中國統戰攻勢。從北京角度，「馬先生」展現對民族統一大業的「忠誠」度，台灣各界如要來中國「交流對話」，將不能悖離這條「相信習近平」政治路線。從台灣角度，朝野團結，應處中國威脅，才有更大力量。反之，朝野殊途，或被北京利用馬來撩撥，就想赴中聽訓，將被各個擊破。國民黨選前急於切割馬，選後反向追隨馬。前後態度搖擺，骨子裡向中靠攏，又想擺出親美姿態，這般政黨形象，只會再遭台灣主流民意的切割。

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