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自由開講》看清馬習二會的詭辭詐術

2024/04/12 09:34

◎黃清龍

「馬習二會」落幕，馬英九講話時有提到一中各表，也藉著口誤說出「中華民國」，同時是在人民大會堂「東大廳」而不是「台灣廳」與習見面，初步算是不失分。

習近平方面，說了許多民族主義的話，但都流於空泛，唯一較具體的只有稱「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，似有意推動兩岸人員往來鬆綁，如能落實當然是好事。

至於所謂的接待規格高，那都只是儀式，習近平和兩位政治局常委出面見馬，並不代表對台灣民意的尊重；共產黨擺明要統戰你，有甚麼不能做的？要緊的是藏在儀式背後的訴求與企圖！

前總統馬英九10日與中國國家主席習近平會面。（美聯社）

先看馬英九的談話，他表示「對台灣來說，沒有穩定和平的兩岸，就沒有安定進步的台灣，對中華民族來說，沒有和平共榮的兩岸，也不會有璀璨光明的未來。兩岸應以確保人民福祉為最大目標。」

這些話都對，問題是誰在破壞兩岸和平？自一月大選後，接連發生諾魯斷交、M503航路事件，還有金廈陸船翻覆事件，有哪一件不是中國在「藉機尋釁」？

駐美代表俞大㵢說得好，他在美國常聽到大家討論台灣問題、台灣議題，把台海當作一個情勢緊張的熱點，但實際上台海並非地區中唯一緊張地區，釣魚台、東海、南海、菲律賓乃至於印度均存在緊張關係，其共通點就是中國在製造爭端和緊張。

中國的目標是想改變現行世界規範，來制定以中國為主的規範，成為世界霸權，第一步就是要突破第一島鏈，台灣這才成為首要目標。這就說明國際上討論的「台灣問題」，其實是中國問題，馬英九那些「避戰謀和」的話要兌現，關鍵在中共而不是台灣。

再來談習近平的講話，他從頭到尾高舉民族主義，不但「高度評價」馬英九素有民族情懷，還強調兩岸同胞都是中國人，「沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開」、以至於有評論說「馬習這次會面最想凸顯的意涵，兩人共同架起了『中華民族屋頂』，為台海指引一條和平避戰之路」。

且不說這套民族主義說法，放在二十一世紀的今天已經過時；真要論堅持民族主義的話，馬列主義是來自西方的邪說，已被全世界絕大多數國家拋棄，習近平卻把馬克思主義和中華傳統文化硬湊在一起，聲稱馬克思主義是「魂脈」，不能忘了老祖宗，試問中共如何自圓其說？

習近平還稱「兩岸制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。但從香港的慘痛經驗證明，沒有共同制度與價值的兩個社會，一旦被非自然地融合一起，注定就會是悲劇收場。

有媒體社論跟進習的話說，台獨是武統的油門，馬習會為台獨拆彈，這是倒果為因的說法。現在台灣並沒有多少人想要法理台獨，台灣人要的是維持民主自由的現狀，讓國家正常化。台灣人只是拒統，而台灣人拒統的原因就是中共的獨裁體制。要問的是，中共願否放棄共產專政，開放組黨與言論自由？這些才是阻礙兩岸和平的障礙！

還有，習近平這次並未重彈「一國兩制」的統戰老調，但他也沒有為他2019年說過的「一國兩制、台灣方案」改口，說明他只是藉此機會向台灣社會溫情喊話，並未跳脫軟的更軟、硬的更硬的既定作法。

最明顯的是，正當全台還陷在強震恐懼當中，從本月三日上午六時至四日上午六時，就有共機三架次、共艦七艘次在台海周邊活動。台灣正忙著救災，共軍擾台行動也不消停。更不可思議的是，中國駐聯合國副代表耿爽在聯合國「代表」台灣人民向國際社會的同情和關心表示感謝。

這種趁火打劫的醜惡作法，對照習近平口口聲聲說的「兩岸是一家人，兩岸同胞完全可以坐下來，就家裡人的事先接觸交流起來，增進了解，累積互信，化解矛盾，尋求共識」。」證明他說的都只是空話、大話、謊話。

（信民協會理事長）

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