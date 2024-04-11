社論》所謂的「兩岸中國人」

本週，習近平在北京接見拉夫羅夫，為普廷訪中暖身意味濃厚。刻意撞期賴清德開始揭開內閣布局、「台灣關係法」四十五週年，馬習二會也趕在拜登會見岸田文雄、小馬可仕之前登場。邪惡軸心強硬對抗民主同盟，雙方緊湊的情節一一上演。劇情中，馬英九「北上進京」，身分不是「中華民國前總統」，也不是「中國國民黨前主席」，而是習近平的「馬前卒先生」。據傳，五二○後，北京也將召見朱立倫。而頻繁訪中之後，夏立言又赴美說明。「抹紅國民黨」的，便是國共兩黨，民進黨何德何能！國民黨可要小心，地緣變局波濤洶湧，妄想腳踏兩條船，結果落得陰溝裡翻船。

卸任總統禮遇即將結束前夕，馬英九又「回歸祖國」，四處發表迎合北京統戰的失格談話。人算不如天算，台灣發生九二一以來最大地震，全國上下都心懸救災，超過百位各國領袖對台灣表示慰問及協助。而正當馬先生陶醉於中國掌聲之際，副總統當選人蕭美琴應捷克參議院議長韋德齊之邀訪問布拉格，她的車隊從機場駛往市中心時，有一輛車在背後尾隨，甚至在十字路口硬闖紅燈，差點釀成事故。捷克警方攔檢發現，駕駛是中國大使館軍事外交官。這名中國武官已經被捕，捷克國會議員主張予以驅逐，捷克外交部也就此召見中國大使。此事，馬先生自然不當一回事，繼續「商女不知亡國恨、隔江猶唱後庭花」。

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這次中國行，馬與習一拉一唱所謂的「兩岸中國人」。這個口頭禪，有兩層意思。一是背離台灣主流民意，因為絕對多數自認是台灣人，自認是中國人的頂多一成。可以說，連投票給藍、白陣營者，多數都不自認是中國人！「大部分的台灣人對中華文化與民族認同，都有極其堅定的信念」，這是馬先生的平行時空。二是，他們明知台灣自認中國人者是少數，故抬出「兩岸中國人」，把中國十四億人灌進來，搶奪台灣人民的自主權。對他們而言，台灣的主流民意並不重要，「統一大業」才是神聖使命，中國的中國人及台灣的中國人，必須為台灣人民做決定。說句難聽的話，這就類似吳三桂「引清兵入關」。國、眾兩黨推動修法，中配取得身分證年限，從六年縮短為四年，無非是便於「兩岸中國人」在台灣洗人口。

「兩岸中國人」，比較正式地出現在歷史文獻，應屬一九七二的美中「上海公報」。公報中，「美國方面聲明：美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國政府對這一立場不提出異議。它重申它對由中國人自己和平解決台灣問題的關心。」到了一九七九美中「建交公報」，「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。」與此同時，美國在國內法「台灣關係法」規定：「提供防禦性武器給台灣人民」，「維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。」所謂的「在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國」相當狡猾，美方聲明也可解釋為：「海峽兩邊的所有中國人」，台灣這邊係指部分「自認是中國人」者，而非全稱「所有的台灣人民都是中國人」。道理很簡單，蔣氏政權威權統治，台灣人民無法選舉中央政府及民意代表。隨著台灣民主運動展開，北京取得「中國代表權」及美中建交，「台灣人民」的政治概念便由隱而顯了。

話說回來，馬、習訴諸民族主義的「兩岸中國人」，「謀台益急」也凸顯了他們的焦慮狀態。中國，越來越被民主世界視為麻煩製造者、秩序破壞者、和平威脅者，與俄、朝、伊等專制聯盟則如膠似漆。台灣，越來越被民主世界視為民主韌性十足、可信賴的供應鏈、國際的正向力量。以故，台海的和平穩定，牽一髮而動全球。美日菲高峰會前夕，岸田文雄警示：地緣政治緊張情勢加劇，令世界面臨「歷史轉捩點」。蘇利文向NHK表示，美日同盟達到「前所未有高度」，同時美方要確保「台灣有事」絕不會發生。他強調：美國堅持一套非常簡單的原則，「台灣關係法」、「六項保證」，未來也將繼續堅持這些原則。今非昔比，比起九年前馬習初會，國際媒體顯已興趣索然。台灣與民主世界堅若磐石，更不是「兩岸中國人」予取予求之「亞細亞的孤兒」了。

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