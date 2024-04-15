自由廣場》潛艦國造特別預算的認知戰操作

◎ 諸葛風雲

近日媒體不約而同出現潛艦國造特別預算、海軍淪盤仔？傳七艘國造後續艦逾二八○○億…等，就是劍指潛艦國造特別預算。由於賴清德準總統表達「要做，就一次做完」，接下來量產的七艘潛艦將以特別預算循行政程序進行編列並送立法院審查。

海鯤艦成功下水測試後，很多廠商態度轉向為希望可出售產品，量產可以取得商源增加，廠商間的競爭關係也加劇。同時，立法院朝小野大下，相關審查勢必成為角力重點，尤其藍白陣營的惡意抹黑。

請繼續往下閱讀...

分析造成潛艦量產價格的變動因素：

一、規模經濟效果浮現：賴總統希望一次編列預算分年執行，是希望能創造規模經濟，協助壓低單價。

二、通貨膨脹及全球產業鏈缺工缺料嚴重：造成許多原物料及裝備單價上漲、交貨期程延後，所以許多廠商開始將延遲罰款納入成本報價，尤其潛艦國造是商售（有罰則），並不是軍售（無罰則）。

三、廠商開始媒體造勢：以潛望鏡為例，美國的L3HARRIS因為是美國現役潛艦的供應商而成首選，但他廠也希望被採用，像美國的雷神公司（RTX）、德國蔡司也都會想盡辦法。

四、潛艦武裝、新增裝備與附屬岸勤設備：二○二○年出售十八枚MK-48重型線導魚雷是給海鯤艦，量產後就須另外採購武器裝備，並增加展術運用的潛射魚叉飛彈等武器。新增裝備則含延長水下作業時間的潛艦專用的鋰電池研發與採購、降低潛艦噪音的消音瓦等。且潛艦國造不是純買船，包含相關武器後勤設施：左營水星碼頭、蘇澳第二母港、消磁站、通信站、訓練設施…等，都必須編入特別預算。

目前相關作業仍在議價階段，並未到最後簽約價格階段，若干新聞很多是廠商釋放出來影響決策的手段，加上潛艦對於中國犯台是最有威脅的存在，國內的第五縱隊也趁機蠢動，尤其十七日要進行的潛艦國造報告，跡象都指向背後有隻看不見的手在操作，企圖阻礙台灣強化防衛力量，因此國人要團結起來促成輿論，讓潛艦國造特別預算能順利編列，如果錯過這次機會，將很難再重來一次。

（作者為大學助理教授、軍事部落客YouTuber）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法