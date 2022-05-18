自由開講》日美挺台入WHA之際 台灣不宜內鬥生亂

王輝生

今天《日本經濟新聞》的頭版標題是「日美攜手共同抑止中國」, 此標題將於WHA開會的隔天（廿三日），拜登總統訪日時，白紙黑字地與「台灣海峽平和及安定的重性」，共同列入日美首腦的共同聲明中。

俄烏開戰正如火如荼進行中，獨裁國家沆瀣一氣地興風作浪，而民主陣營連忙亡羊補牢，携手合作以力挽狂瀾，壁壘分明而且外弛內張。在此風雲詭譎之際，早為政治力所污染的世界衛生大會將於廿二日粉墨登場。

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醫衛模範國的台灣曾經連續八年忍辱負重，以觀察員的身份列席WHA。但，自二0一七年起由於WHO屈服於中國戰狼的淫威，既使台灣委曲求全以「中華台北」虛名列席與會的資格也被剝奪，使得全球防疫網出現一大破口，長達五年之久。

美國為了補苴罅漏，一方面、參衆兩院通過支持台灣參加WHA的法案，拜登總統並於五月十三日簽署，正式成為美國法律 ; 一方面、於同一天美國召開全球COVID-19高峰會，聯合全球重要國家及區域聯盟如G7、G20、非洲聯盟及台灣等國共襄盛舉。在硝煙瀰漫的WHO開會前夕，美國另起爐灶與WHO互別苗頭的意味十足。

日本也不遑多讓，去年，兵庫縣及神戶市議會率先通過，支持台灣以觀察員身分參加WHO的決議案。全國各地方的議會也從善如流、紛紛跟進。六月，日本參議院參議員全體肅立，無異議通過支持台灣加入WHO 的議案，這個史無前例的挺台創舉，讓我熱淚盈眶。據提案領銜人之一的有村治子參議員，於事後造訪敝院時稱：「為了讓此案圓滿通過，對於各別參議員，尤其是持異議者，都必須事先穿梭溝通，個中辛酸實不足為外人道。」

日本也不遑多讓，去年，兵庫縣及神戶市議會率先通過，支持台灣以觀察員身分參加WHO的決議案。圖為提案領銜人之一的有村治子參議員。（翻攝日本参議院議員有村治子推特）

她為了追蹤後效，更鍥而不捨地在國會中質詢新上任的岸田首相「有關此一挺台入WHO決議案的進展。」，風行草偃之下，今年三月十八日，我的居住地滋賀縣縣議會，全體議員包括向來與執政黨水火不容的共産黨在內，都一致通過挺台議案，至此，日本四十七個都道府縣，共有四十一個議會挺台入WHO。

敝處滋賀縣是琵琶湖所在縣，與洞庭湖所在的湖南省於一九八三年就締結金蘭，雙方往來熱絡，現任知事上任後，更三度親訪湖南省，關係匪淺。此次滋賀縣議會能排除萬難，達成挺台的壯舉，身為台灣出生者的滋賀縣民，在感動之餘，連忙致函前、後任議長及相關議員表達謝意之忱。

先進民主國家的議會都是藏龍臥虎之地，龍吟虎嘯、雲起風生，尤其是內閣制的日本，議會決意的法案往往引領風潮、帶動時局。如今，全國有高達87%的議會，同聲共氣，挺台之勢，沛然莫之能御。所以四月末，日本外務省發布藍皮書，重申其挺台入WHO的一貫立場；五月，在WHA開會之前，日本執政黨更派出有首相搖籃美名的自民黨青年局長，親率國會團體訪台。見微知著，日本從地方到中央，或由民至官，都用行動來展示其挺台參與WHO的決心。

立委出身的謝長廷代表，深知民意的重要性，所以，出使日本以來，經常風塵僕僕地上山下海，勤走地方自治體，「以地方影響中央」的策略顯然奏效，已經立竿見影。而駐日官員們，在日本各地方偏鄉角落，默默地深耕勤耘，實在功不可沒。

駐日代表謝長廷（右）。（資料照）

武漢肺炎肆虐之下，當全球哀鴻遍野時，台灣經濟成長突飛猛進，安享了二年多的太平日子。而如今疫情逐漸流感化，各先進國紛紛選擇與病毒共存，放緩管制行動之際（日本於三月廿一日起，解除管制宣言），台灣因為久耽安逸，突逢疫情升溫難免驚慌，但也不必恐懼。

此波Omicron傳染力雖強，但99.7%都屬無症或輕症。五月十四日為止，疫病的致死率美國1.2%、日本0.36%，台灣才0.15%，與流感的0.09%不相上下。加上台灣醫衛實力雄厚，疫苗接種率第一次85.9%、第二次80.7%、第三次也已達62.8%，都高於日本，甚至遠勝美國。日本確診者累計達八百多萬人，死亡三萬多人，每天仍有數萬確診者，但人民處變不驚，已經習慣與病毒共存。

條件更好的台灣，實不宜妄自菲薄，尤其，當日、美等友邦正苦心孤詣，力挺台灣加入WHA的關鍵時刻，作為事主的台灣，實在不該內閧互鬥而自亂陣腳，從前年的口罩、去年的疫苗到最近的快篩劑之亂，無不是庸人自擾。德不孤才有鄰，自助方得他助，新冠病毒尚可治，政治病毒實難防，這才是台灣的心腹大患。

（日本醫療法人輝生醫院理事長）

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