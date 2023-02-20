自由開講》中國「白紙」剛平「白髮」又起 揭穿中共打腫臉充胖子習性

張碩陽

2月15日，中共武漢長者為抗議醫保改革而掀起「白髮革命」，距白紙革命結束尚不足三月；而面對抗議，中共當局仍不改其獨裁本性，動員大量警力以暴力驅趕集會民眾。

據分析，中共各地方政府之所以推動醫保改革，是起因於過去動態清零政策花費過鉅所致生的財政危機；若細究更深層的原因，還得「歸功」於白紙革命前嚴厲的封控措施，再加上人口老化與房地產蕭條，導致中共整體經濟情況不容樂觀，需要靠擴大對企業減稅降費措施以維持經濟穩定。

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中國多地政府近日積極推行醫保改革，大砍醫藥補貼，去向不透明，引發大批中國民眾不滿！圖為武漢及大連15日爆發大規模反醫保改革示威。（圖翻攝自「李老師不是你老師」推特）

實際上，中共財政困難早已不是新聞，2010年時就已經有研究直指其癥結所在〔註1〕，但問題始終未見改善，中央政府與省政府也會習慣性地透過制度，將財政壓力轉移給地方基層承擔。可悲的是，即便是在如此財政困境下，近年來習近平當政仍不改其揮霍本能，甚至加大力度，無論是一帶一路「大撒幣」、疫情期間「病態清零」或燃燒國防預算的「常態化軍演」等，種種打腫臉充胖子的行為，只是為了博得政治利益與顏面名聲，營造「質量強國」的假象。但錢並不會憑空出現，習近平顯然也沒有點石成金的手段，那要拓展財源、節省開支，也只能從老百姓身上「割韭菜」了。

最終的結果，就是各地方政府開始拖欠公務員與聘僱人員薪資、冬季不再提供天然氣補貼以及削減個人醫保給付，讓人民飢寒交迫；對比習近平在去年6月所稱，要「守好人民群眾的『保命錢』、『救命錢』」，簡直是天大的諷刺。

若中共當局仍堅持其好大喜功的惡習，繼續將百姓當作「人礦」壓榨，則廣大的中國民眾終有一天會再也無法忍受其吸食自己的血肉骨髓，勢必將群起抗爭。而白紙革命與白髮革命，將不過只是開端而已。

【註1】詳參：沈怡玟，中國大陸「省直管縣」財政體制改革研究-以浙江省為例，中國文化大學中國大陸研究所碩士論文，2010年。

（中國大陸研究所研究生）

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