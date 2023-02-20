自由開講》侯孝賢讓世界更了解台灣

林正二

二二八事件76週年紀念前夕，侯孝賢執導的《悲情城市》問世33多年後，再推出全新4K數位版，重新上映。猶憶1989年9月，《悲情城市》影片榮獲威尼斯影展最佳影片，筆者有幸參展，目睹侯孝賢上台領獎，台灣電影首次揚名世界的光榮一刻。侯導用電影將台灣帶向國際舞台，讓世界更了解台灣。

二二八事件76週年紀念前夕，侯孝賢執導的《悲情城市》問世33多年後，再推出全新4K數位版，重新上映。（牽猴子提供）

《悲》片以228事件為背景，描述當時受難家屬及台灣人民的感受，對國際社會了解台灣的歷史，有特殊的時代意義。《悲》片在威尼斯影展首映時，影片一開場，觀眾即聽到片中昏暗的室內傳來日本天皇宣布投降的廣播聲，而後電燈一亮，傳來男主角陳松勇小孩誕生的響亮啼哭聲。這是日據時代的結束，台灣「重生」的新時代開始。然而，台灣人民熱切迎接新時代來臨時，卻發生慘絕人寰的228事件。

請繼續往下閱讀...

影片結束時，影展觀眾看到歷經時代悲劇的陳松勇一家人，在自家經營的酒店圓形霓虹燈屏風閃耀下，團聚在一起吃飯，全場起立致敬，掌聲歷久不衰，非常感人。侯導在《悲》片頭尾以閃亮的電燈象徵台灣綿延不絕的歷史路程，以獨特的電影美學，向國際社會傳達台灣人堅韌的生命力，在經歷劫難後還會勇敢地走下去。

70年代，隨著黨外運動所展開的台灣文化與社會自覺運動，侯孝賢與楊德昌、萬仁等新銳導演，擺脫了三廳夢幻電影，開啟了反映「台灣社會現實」的新浪潮電影運動，讓世界對台灣有更深刻的認識。侯導在《兒子大玩偶》影片，以緩慢的長鏡頭展現男主角阿西烈日下背著「三明治」電影廣告在街頭遊走汗水直流的鏡頭；強烈的陽光映照著阿西有點沮喪卻堅硬的臉龐，展現了台灣人不向命運低頭的頑強生命力。

我們在《童年往事》影片中，看到國府遷台後的50、60年代政治與歷史軌跡。片中藉由男主角婆婆想從台灣走回大陸故鄉在小鎮迷路的鏡頭，以及國軍的軍隊騎馬經過小鎮與號角響起的場景，暗諷國民黨「反攻大陸」政策的失敗與荒謬。

70年代，隨著黨外運動所展開的台灣文化與社會自覺運動，侯孝賢（中）與楊德昌、萬仁等新銳導演，擺脫了三廳夢幻電影，開啟了反映「台灣社會現實」的新浪潮電影運動，讓世界對台灣有更深刻的認識。（歐新社）

《戀戀風塵》更以台語發音，很寫實地呈現台灣社會變遷過程中鄉村小孩不變的溫柔敦厚個性。《戀》片男主角因為服兵役，從小一起長大的青梅竹馬女友變心了，但在影片結束時，男主角穿著跟女友約會時常穿的衣服，望著天上浮雲，很自在地在田裡挖地瓜。他以寬宏豁達的心胸，諒解了女友的「兵變」。侯導透過電影藝術，讓國際人士了解台灣人開朗樸實的性格。

侯導幾年前榮獲坎城影展最佳導演的《刺客聶隱娘》，是最能表現他電影美學的巔峰之作。侯導以慣用的寫實寫意手法，將如詩如畫、煙霧裊繞的山水景象與華麗卻陰暗的宮廷場景交互映照，同時將大自然各種細微的天籟聲、萬物聲音，室內的紗帳、簾幕與燭火飄動的聲音，融匯一體，配上以往所無的震人心魂咚咚鼓聲與幽怨悠揚的嗩吶樂聲，建構了多層次、立體般的景深鏡框飽滿畫面，從靜謐的影像及撼人的配樂聲中，凝塑安靜卻炙熱浮動的心緒，成功地營造了「情景交融」的意境，讓觀眾從影像構圖中感受到傳統武俠片所無的淒美迷離境界，以及劇中人物情緒的流動與心境的變遷。

行走於大自然與宮廷間行刺的聶隱娘，最後與磨鏡少年遠走天涯。聶黎明中走入山林田野，遠山煙波蒼芒、朦朧淒美，細微的咚咚鼓聲與幽怨卻悠揚的嗩吶聲隨著聶隱娘遁入山林中，輕幽地響起，愉悅中帶有一絲哀怨；在銀幕畫面逐漸逝去時，鼓聲、嗩吶聲漸漸昂揚，聶在越來越清亮爽朗的愉悅樂聲中，揮別渾屯不明的刺客生涯，邁向亮麗明朗的人生路途。

侯導在此藉由靜謐、淒美朦朧的山景，以輕幽樂聲轉變為昂揚聲音並配上混雜樂器聲的過程，很精細地描繪了聶離開家鄉、揮別武俠生涯，踏上人生新旅途的複雜心境轉換歷程，靜態的畫面配上悠揚熱鬧的混雜樂聲，流露了令人愉悅又迷惘的張力。

誠如「紐約時報」稱讚侯孝賢是台灣最偉大的電影人，侯導讓世界更了解台灣，其長鏡頭電影美學舉世讚佩，獲此讚譽當之無愧！

（退休駐美外交人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法