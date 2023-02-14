自由開講》笑死～灌水被抓包！號稱180多國承認「一中原則」

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中國長期對臺灣實施外交打壓，並透過各種方式和手段不斷宣稱「臺灣為中國不可分割的一部分」，同時強迫各國承認「一中原則」論述，此次更是明日張膽地公開表示，全球已有超過180個國家承認該原則，惟根據新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎日前發表之研究專文顯示，實際上官方統計數據僅有51國承認該項原則，明顯與中國宣稱之180多個國家有顯著差異，同時承認中國為唯一合法政府，且同意臺灣為中國不可分割之領土的國家僅有9國，可見中共明顯誇大其辭，認為各國應服於中國權力之下。

中國號稱180多國承認「一中原則」，結果近日遭新加坡學者發表研究專文打臉。圖為中國外交部長助理、發言人華春瑩。（歐新社）

中共透過發表不實數據混淆民眾，散播中共已經取得全球大部分國家支持與認可，同時藉由上述言論對臺進行認知作戰，但在全球科技資訊透明化下，真偽辨明已然十分容易，中國此舉將降低群眾對其發言之可信度；誇大數據與用詞情形對中國當局習以為常，雖偶有民眾被加以誤導，甚至傾向支持中共擁有臺灣領土與主權合理性，然而在現代此類手段與發言已經難以撼動群眾認知。

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此外中共外交政策頻繁跳票，且長期對臺灣施以針對性的外交欺凌，讓諸多國家見識到中共的惡行惡狀，不僅自毀國際形象，更激起全球具有良知與正義感的國家群起聲援臺灣，再加上臺灣民眾多對中共認知作戰有所提防，因此不會喪失對國家與民族的信心，反之，中國的卑劣作為將強化臺灣人民對於政府的支持，並對中共政權抱持負面厭惡態度，籲政府應堅定立場，唯有經2,350萬臺灣人民合法選出的民選政府才有權代表臺灣，中共一黨專政的威權政府不能也不可在國際上代表臺灣。

（退休教授／獸醫師）

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