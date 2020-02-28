自由開講》政治迫害加害者的戲碼還要上演多久？！

◎陳啟濃

歷史傷痕會慢慢痊癒，歷史真相卻不容抹滅，特別是那些依附權力，殘害自己人民的政治人物，許多目前都還在享受國家提供的照顧與福利，每年老是扮演人道主義者，卻不敢勇敢面對自己，當年助紂為虐的惡行。所謂的道歉，重要的就是真相的揭露，人民有權知道事實，政治人物要拿出道德勇氣，坦承吐露罪行道歉認罪。虛假的致意，都只不過是運用華麗的包裝，掩蓋自己內心的醜惡。

馬英九照每年的行跡，同樣到二二八紀念公園鞠躬致意，然而請馬英九要捫心自問，當年依附在蔣家集團的權勢下，到底舉報殘害了多少台灣優秀人才入罪。這些歷史的真相，馬英九敢真誠面對嗎？虛假的道歉致意，內心卻從來不感到愧疚，無心坦承揭露時代的黑暗面，這樣的鞠躬致意，充其量只是在收買人心。至於面對政府防疫的嚴謹以對，還敢大談人道關懷，真是虛偽到極點。

馬英九照每年的行跡，同樣到二二八紀念公園鞠躬致意，然而請馬英九要捫心自問，當年依附在蔣家集團的權勢下，到底舉報殘害了多少台灣優秀人才入罪。（資料照）

馬英九是一個典型人物，當然還有許多當年的劊子手與幫兇，都還繼續享受國家的照顧，對於當年協助專制政權的血腥暴力行為，難道心中一點愧對都沒有。罪惡後的坦承可以原諒，罪惡後的虛假，比罪惡本身更恐怖，因為罪惡的幽靈有一天會變本加厲。

這樣的虛假、演戲與不負責的態度，不就跟現在中共處理武漢疫情一樣的心態。能騙就騙，老是把人們當傻瓜在耍，不願真誠面對問題，只想繼續掌握權勢，把政治權力看得比人民的生命還重要。

不僅台灣人要覺醒，中國人更要覺醒，對於這些當年都深受馬列主義批鬥仇恨影響的政治集團國共兩黨的幽靈，要徹底讓他們在中國在台灣消滅。紀念二二八遇到中國的武漢肺炎，要記取的教訓，就是再次印證專制政權的可怕與可惡，人民要看穿這些死不認錯，只會造假說謊政黨的嘴臉。

（水里國中校長）

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