自由開講》行政院應全面檢視國家語言戰略

洪子偉

聯合國世界母語日（2/21）旨在維護人類語言與文明多樣性。行政院應藉此審視國家語言戰略、廢止「閩南語」等歧視性用語，並檢討七十多年來將華語作為通用語的不義政策。

圖為為響應221世界母語日，日前教育部攜手客委會、原民會、文化部，盼這代人努力救回母語。（資料照）

首先，基於語言使用族群的命名自主權，應尊重台語之「台灣話」慣稱。台灣各族群的自我認同與命名權乃基本權利，不應剝奪。譬如泰雅（Atayal）與布農（Bunun）都意指「真正的人」，此自稱並不否定其他語族都不是人，或只有他們方能「代表真正的人」。更不應荒謬的要求Atayal改名否則會傷害他族情感，或譴責其沙文主義。故文化部不宜侵害基本權利，逕將「台灣話」改為「台灣台語」。至於擔心稱台語為「台灣話」就會減損其他台灣語言代表性的說法，顯然仍預設十九世紀歐洲民族國家的落伍語言觀（法國人應說法語，德語人應建單一國家）早不符時代潮流。

請繼續往下閱讀...

台語之所以稱「台灣話」有其歷史傳統應予尊重。台灣南島語言豐富，卻非都能彼此溝通。反觀台語曾是82%台灣總人口的母語和87%總人口的通用語（1915年總督府國勢調查）。如同台大稱作「台灣大學」有其背景。台灣大學自然不同於「台灣的大學」，更無法代表全台灣的所有大學，但若據此要其改名「台灣台大」則匪夷所思。同樣，台語慣稱「台灣話」有其歷史傳統，林茂生〈新台灣話陳列館〉正是例證。台灣話既不等同「台灣的語言」亦無法代表全台灣所有語言，但若據此妄自改名「台灣台語」而罔顧文化傳統，已屬文化部失職。

第二，教育部應廢止「閩南語」等威權時期歧視用語。台灣本不通行華語，1946年後為提升華語為「國語」而出現「閩南語」與「山地話」等貶抑用詞。華語人常比客語、台語人享有更多就學就業機會。譬如日本師範畢業的台籍教師雖受過良好訓練，卻因不諳華語而就業困挫。反觀蔣介石部隊退伍的老兵，只因會講華語就可到學校教書做校長，此「語言特權」極不公平。華語是台灣各母語復振的天花板。不打破天花板，只爭取每週在校能多一兩堂課，母語教育不會成功。不少家長開始質疑憑什麼要繳稅來消滅自己的母語，而讓小孩學習殖民者的華語。唯有推動「英語與母語」雙語政策才能落實語言平等。國家語言法實施後，教育部仍用「國語課本」指稱「華語教材」已有違法之虞。值得監察院調查。

最後，加速落實「英語與母語」的雙語政策才能維繫民主多元價值與開放知識。我的研究團隊指出，習近平的全球戰略包括壟斷華語知識的解釋權，使全球華語人易受「偉大民族復興」的情感號召與價值論述。一方面，言論自由在中共建政後備受鉗制。但另方面，中國又寡占了國際華文出版與知識生產。大量文本受中共審查（或自我審查）以符共黨意識形態，無可避免減損華文知識的原創與品質。紐約時報指出，長期審查已使新一代的中國年輕人失去自我表達能力。美國之音更發現用當代華文文本訓練出來的ChatGPT在回答天安門事件等議題時已出現有利中共之論述。未來百度Ernie Bot的出現只會使搜尋結果更趨近新華社口吻。長此以往，將使華語文明囚困在封閉的資訊迴路而漸如死水。

台灣人本不說華語。二〇年代漳、泉、潮、汕等移民放棄原鄉認同並新創出「台灣人」族群，但隨著「台灣人」概念擴大，新住民越語與印尼語更豐富了台灣的語言多樣性。因此，為維護民主的價值多元與知識開放，台灣應以「英語」取代「華語」為通用語，讓大腦的知識網路連上更寬廣的全球知識體系，以提高知識經濟的競爭力與對資訊戰的免疫力。至於威權時期「華語即國語」的不義遺緒，已到了全面檢討的時刻。

（中研院歐美所副研究員、 史丹佛大學行為科學高等研究中心研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法