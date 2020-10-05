研之有物》出奧步、小撇步、毋湯喔！語言學家的「台灣國語」研究

在語言多元、網路時代的影響下，越來越多流行詞彙從閩南語轉化而來。「借詞」，是語言相互接觸後的自然現象，但大多是優勢語言被借用。相較來說，奧步、撇步則是本土語言回過頭影響國語的特殊例子。

研之有物

認識台式國語的前世今生

在禁說台語的年代，不小心說溜嘴，學生得掛牌、罰錢，字正腔圓的國語是最受推崇的標準語言。但曾幾何時，台式國語越來越當道，許多流行字詞也來自華閩交混，例如奧步、撇步不但是本世紀初「台灣製造」，甚至同步影響華語圈！ 中研院語言學研究所蕭素英副研究員，透過古漢語、現代國語、近現代閩南語的語料分析，帶領「研之有物」讀者一同看看台式國語的前世今生。

行、步、走，最熟悉的陌生詞

「行」、「走」、「步」，身為中文使用者，你說得出有什麼差別嗎？

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中研院蕭素英副研究員長年研究閩南語語言學，碩士論文還全程用閩南語口試。她整理上古漢語研究，並透過《廈英大辭典》、明清閩南戲曲以及 1885 年創刊至今的《台灣教會公報》，比較國語、閩南語留下的語意痕跡，梳理出行、步、走的語意地圖。

在現代國語，這三個動詞都有「行動、移動」本義。但是上古漢語裡，「行、步」意指走，「走」則代表跑。演變至今，奔跑之意仍保留在閩南語的「走」（tsáu），但轉變成了現代國語的「跑」。

被繞得頭暈了嗎？先暫停一下，讓我們一一來拆解吧。

大體來說，閩南語的「行」接近國語的「走」，「走」則為國語的「跑」。（資料來源│蕭素英）

首先來看看「行」，上古漢語這個字有「行走」、「道路」等具體意象，也已經出現「德行」、「排行」的抽象意義。

到了現代國語，行走的意思被「走」這個字取代了，只有少數用詞（例如行人）仍保留。但是，國語從移動這個意涵擴充更多用詞：運行、流行，還多了「可以」的意思（你行嗎）。

「行」的「行走」意義在國語裡消失不見，卻保留於閩南語，而且延伸出「接觸、交往」之意。這種抽象用法非常生動，想像一下兩人常常行走，走著走著距離自然就拉近，所以當我們說兩個人「行鬥陣」（kiânn tàu-tīn），字面上乍看像「走在一起」，其實真正的意思是：他們正在交往，戀愛 ing！

國語的行，從核心的「行走」語意往外延伸，最後發展出「時尚」（如流行）、「可以」（行不行），都是古漢語沒有之意。閩南語則演變出「接觸、交往」的意思。道路之意則都不存在了。（資料來源│蕭素英）

「走」，在金文中是一個奔跑的人形，本義為「疾行、奔跑」，例如走馬看花、敗走樊城。但是到了國語，除了走馬看花、奔走保有原義，大部分都被「跑」這個字所取代。「走」，基本上就只是步行、走路。

不過閩南語的「走」依然很復古！鮮明保留了「疾行、奔跑」的金文本意，例如「好膽莫走」（Hó-tánn mài tsáu）。

「走」的「疾行、奔跑」之意，在現代國語由「跑」來表達，但仍保留在閩南語的「走」。（資料來源│蕭素英）

最後，是「步」這個字。《說文解字》有云：「步，行也」，步與行兩者意義相近，但在上古漢語已經分工，步多作「腳步」（名詞）；行則是「行走」（動詞）。現代國語保留名詞用法，還衍生「境地、狀況」的抽象意義，如：地步。

閩南語則擴充出「方法、手段」的意思，例如「漚步」（àu-pōo）指的是卑劣手段。等等！讀到這裡，你的腦袋是不是卡了一下？「àu-pōo」多數人很耳熟，但想必更習慣寫成「奧步」這兩字。

蕭素英解釋：「這就是閩南語影響、滲入國語的明顯例子，在台灣的語言脈絡下，才出現奧步、撇步這類新詞彙。」

閩南語中的「步」擴充出「方法、手段」的語意，有許多相關詞彙。在台灣華閩交雜的語言使用脈絡下，閩南語的語意滲入國語，因此出現「奧步」、「撇步」這類新詞彙。（資料來源│蕭素英）

奧步、撇步，「台式國語」征服華語圈

但語言學家是如何推知奧步、撇步的身世？如何確定這兩個字詞來自台灣閩南語的影響呢？

「奧步」，閩南語正字寫作「漚步」。從先前的語意地圖，步在國語中沒有招數、手段的意思，奧也沒有卑劣之意；相反地，「形容詞或動作＋步」是閩南語的構詞方式，用來形容特定的手段與方法。

奧步、撇步的出現也非常晚近，可以說是在台灣土生土長冒出的。

從這些線索可知，奧步、撇步應是從閩南語「音譯」而來，借用相似音，書寫表達母語意涵。那麼，這幾個「台式國語」如何進入日常語言？

蕭素英檢索《聯合報》的「聯合知識庫」發現，大約 2000 年後，奧步、撇步才明顯見於大眾媒體。 1981 年，《聯合報》第一次出現奧步兩字。報導如下：

【台南訊】台南市長候選人王奕棋，昨天在灣裡萬年殿前廣場的政見會中相互請問。王奕棋說，還有的人用別人的名義買票，真是「奧步」（閩南話，意即差勁的辦法）。

當時，奧步不但加上引號，後面還得補充註解做說明！同樣的，撇步首度出現在《聯合報》時，也用括號加註說明（偏方）。由此再次看出，這些字詞並不是國語原本的固有詞彙。

有趣的是，2007－2008 年奧步的曝光量大爆增！原因不難想像，首要因素是當時正值總統大選，伴隨造勢活動與檯面上下的暗潮洶湧，大量政治新聞讓「奧步」搶登媒體版面，成為熱門的新潮用字。

而長期來看，1990 年代至 2000 年後隨著母語文化的推動，鄉土語言開始進入學校課程，也改變了語言使用習慣。蕭素英強調，國家語言政策不只影響教育現場，更會鬆動語言的「標準化」，打開方言進入主流文化的空間。

「我快花轟了、「你粉阿劣」、「啥米碗糕」……俏皮用法大逆襲！從原本主播式「字正腔圓」才是正統，融合方言、口音的「台式國語」漸漸不再被台灣主流社會排斥，語言文化展露更多彈性。

從統計數據可知，奧步、撇步幾乎是在本世紀 2000 年以後才出現於主流媒體。（資料來源│蕭素英）



不只如此，Made in Taiwan 的台式國語還影響了海外華語圈！蕭素英透過追蹤比對發現，

奧步、撇步等「台灣製造」詞彙，從閩南語進入國語，又傳播到華語圈，包括中國、新加坡、馬來西亞、香港、澳門。

由於奧步並非新、馬閩南語的說法，因此並不是當地語言內部的借詞。

踹共、落漆、毋湯，那要不要「接地氣」？

在語言多元、網路時代的影響下，還有越來越多流行詞彙從閩南語轉化而來。

要對方出來面對的「踹共」（tshuài kóng）、出糗或遜掉了的「落漆」（lak-tshat）、為躲避特定人物而連夜逃跑的「跑路」（tsáu-lōo）、表達歉意的「拍謝」（pháinn-sè）、表示不應該的「毋湯」（m̄-thang）。

蕭素英分析，奧步、撇步是新造詞傳達母語意義；跑路、落漆則是擴充原本字義，轉成母語用法。這些都屬於「借詞」。

借詞，是語言相互接觸後的自然現象，但大多是優勢語言被借用。相較來說，奧步、撇步則是本土語言回過頭影響國語的特殊例子。

借詞在各種語言間普遍可見。以閩南語為例，有文讀、白讀不同發音，例如阿里山（san）、爬山（suann），山會發成不同音。白讀是原本閩南一帶的方言；文讀則是各朝代的讀書人，學習官話後融入到方言中。因此閩南語的文讀，即是方言受標準官方語言影響後的借詞現象。

我們現在慣用的歐巴桑，來自日文借詞；摩托車（motorcycle）、幽默（humor），音譯自英文。當新事物、觀念或新用詞傳入後，原有語言系統若沒有相應、貼切的用詞，經常就會借用外來語。

隨著網路時代崛起，影音資訊在國際間海量串流，現代人的用字遣詞更傾向「接地氣」，然而「接地氣」這類中國網路用語，卻掀起了另一波政治與文化意識的新論戰！

面對「外來語」爭議，蕭素英從使用者的視角來理解：「每一個時代、每一種語言，都會有人提出語言純潔性的主張，但是如果使用者覺得詞彙生動、好用，自然就會流傳，很難禁絕。」即使國家強力介入，也很難達到完全的純潔排他。

以土耳其為例，凱末爾革命後，土耳其政府將所有非傳統固有詞彙，通通改回本土用語，「當時看似成功，但現在有多少外來用詞又逐漸被納入？」

語言間彼此流通、影響不必然是完全負面，許多當代詞彙都是在不斷刺激、活化下誕生，碰撞釀造出新的意義和用法。

不過她也強調，借詞雖是語言接觸的自然現象，仍需留意是否從只借用特定用語，轉變成大量取代本土語詞。因為若語言越來越少被使用，逐漸走上消亡，我們失去的將不單單是一種語言，同時還抹去背後蘊含的文化、歷史記憶。

如果失去了語言，我們還會失去什麼？

「每種語言都代表了一套知識體系、文化視野，從詞彙就能反映出社會結構與價值觀。」蕭素英說。

例如，漢語的親屬詞彙與父系社會結構密切相關。對父親的兄弟區分極細，伯父、伯母、叔父、叔母；但稱呼父親的姊妹、母親的手足：姑姑、舅舅、阿姨，就沒有長幼之別。

蒙古語中有各式各樣的「馬」，剛出生、公馬、母馬、不同花色的馬，都有對應的字彙；但我們統稱為馬。閩南語中，搔癢（ngiau）、皮膚癢（tsiūnn）使用不同的字詞，中文則都用癢表示。從語言學角度，不同語言有各自描繪世界的方式，如同一扇扇窗，展示出特定而富有文化意涵的視野風景。

語言多樣性，就是文化多樣性的一部分，我們得以從中看見背後的世界觀、知識體系。

同時，語言有不同發音方式，有些發音存在於英語、閩南語，國語則沒有。因此學習越多種語言，就如同打開越多開關，擁有越多和世界聯繫的窗口。

「這不也正是母語傳承的意義與價值？」蕭素英慎重地提醒，當年輕一代的父母大多用國語和孩子溝通，國家體制的母語教育更顯重要。

《台灣教會公報》是台灣發行最久的報紙，1885 年由長老教會創刊，用羅馬拼音拼寫閩南語，只要學會 26 個英文字母發音就能讀寫，快速掃盲。這套拼音書寫系統被稱為「白話字」。蕭素英參與中研院語言所數位典藏，負責的閩南語語料庫就收藏了教會的白話字。（資料來源│節錄自《臺南教會報》1912 年，蔡瑋芬翻譯）

母語在家學？臺灣內部的語言態度

母語教育、使用機會，都會直接影響一般人的「語言態度」。

蕭素英從實證研究發現，「即使每週只有一堂課，只要母語教育進入正規課程，家長就會更願意與子女用母語交談。」因此政府的責任在於提供誘因，包括學校課程的規劃。

其次則是工作需求，「很多醫學系學生會特別練習台語，但是如果到了大學才從零開始，難免比較辛苦。」《國家語言發展法》通過後，政府必須投入資源培育人才，包括教材編寫、語言調查、口譯等。當國家創造更多語言使用的公共環境和機會，自然有助於提升母語傳承的態度、意願。

她從自身經驗觀察，父親與自己對話都用閩南語，但只要面對孫子，就像內建了感應切換系統，會立刻轉用彆扭的國語溝通。這個觀察一定程度反應出臺灣世代間對語言想像的差異。

「以閩南語來說，跨世代傳承並不樂觀。因此國家政策的投入很重要，我們自己對母語的態度與想像也必須轉變。」作為語言學家，閩南語不只是研究課題，更是她心心念念的文化資產，若台灣能保留、傳承越多語言，便如同是為下一代打造一扇扇通向不同世界的「任意門」。

「我的研究動機很簡單，為什麼我的母語都沒有人研究？」碩士、博士論文都是研究閩南語，蕭素英說，研究母語最大好處就是能掌握細微語義差別。她帶孩子念故事書，也會用閩南語來講，讓孩子知道漢字也可以用閩南語來念，因為「語言傳承，就是要創造接觸的環境。」（攝影│林洵安）

採訪編輯｜蕭智帆、劉芝吟 美術編輯｜林洵安

本文經授權轉載自研之有物 出奧步、小撇步、毋湯喔！語言學家的「台灣國語」研究

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