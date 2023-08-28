自由開講》習近平怎麼了？

◎謝安民

最近習近平參加南非金磚國家高峰會議時的一些異常擧動，引起世界各國專家、學者及一般人士的熱烈討論。整個事件有兩個現象（習近平下機時步屨不穩及五國元首交义握手時，習近平似乎不知所措）和一個事實（習近平缺席整個峰會最重要的一環，在會議上親自發表演說）。分析這些異常的原因，主要集中在兩方面：習近平是否健康出了狀況以及中國最近發生的幾件大事（網傳中國有一艘核潛艇失事沉沒？！）是否導致習近平精神狀態欠佳及未能親自發表演說的背後之主要原因。

最近習近平參加南非金磚國家高峰會議時的一些異常擧動，引起世界各國專家、學者及一般人士的熱烈討論。（路透社）

中國最近發生的緊急事件，是否是習近平行為異常的原因，中國訊息一向不透明，我們無法理解和確實掌握。本文希望以一個臨床醫師的觀察和分析，為大家提供習近平在南非擧止的一個可能的解釋。

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當一個人的神經功能已經是邊緣狀況，在睡眠不足，或面對身心上巨大壓力時，很可能會表現出記憶不好、判斷力降低、行動遲緩、擧止顢頇、躁鬱易怒等各種神經功能不正常的言行。再加上（習近平）長程旅行，時間和環境迅速變化，容易造成對時空導向錯誤（disorientation）。

神智本來就是正常邊緣的人，更容易出現言行的異常。

了解一個人的一般健康和是否有基礎病，對評估其神經功能頗有幫助。我沒有習近平的病歴及檢驗報告，更不能對他做體檢，只從外在的觀察，個人覺得習近平可能有下列的健康問題：

1，以他的肥胖加巨大的中圍，他非常有可能有「代謝異常症候群」（dysmetabolic syndrome ）。也就是說他非常可能有高血壓、高血脂症及糖尿病或醣類代謝不良。

2、他有耳垂斜痕，根據一些研究，這種人得冠心病的機率較沒有斜痕的人高。不過這個身體特徵預告冠心病的準確度，依種族略有不同而且並非很高。

3、不少習的照片，外1/3眉毛幾乎沒有。我看不清是白眉毛或沒有眉毛。眉毛外1/3禿掉的人，不少有甲狀腺功能低下。甲狀腺低下的人容易有高血脂，心血管疾病的機率也較甲狀腺機能正常的人為高。

4、習的步態（gaits）似乎不正常。新聞片長度不夠，我不知道是平衡、肌力或本體感覺（proprioceptic）的問題。

習近平的身體健康狀況，尤其是神經、精神方面的功能，值得我們及全球人士的關注。畢竟他是可以發動戰爭，使用核武的少數人之一。相信中共可能少有人可以對他說：「習主席，你頭殼壞掉了，下台換人做吧」。希望中國共產黨能有機制可以更替不勝任的黨主席。同時如果習近平下明顯錯誤的命令（譬如三年清零之後，無預警、無準備地突然解封），希望中共高層大多數有「亂命不從」的勇氣。

（退休心臟科醫師）

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