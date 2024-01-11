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胡，怎麼說》馬英九全面倒向習近平，也讓藍軍競相舔共的醜態現形!

胡文輝

胡文輝

2024/01/11 02:55

馬英九的「狐狸」尾巴全都露，他接受德國之聲專訪時表示:1，「相信習近平」，2，中國太強了，台灣永遠打不贏，所以不必加強防禦自衛力。馬露出的舔共舔習狐狸尾巴，也讓整個藍軍上下親中舔共的狐尾滿山遍野露出來。

藍軍從黨中央、黨團、黨提名的立委候選人，兩天來排山倒海似的大罵國軍發布「防空警報」的英文稿擺烏龍，把衛星翻譯為Missile（飛彈），藉製造緊張恐嚇人民，還稱介選的是民進黨，不是中共云云。藍軍上下一致這樣搞，全都被馬英九講的相信習近平、中國太強了台灣打不贏...等等論調牽著鼻子走，形成馬的們一長串也不過剛剛好而已。

藍軍政媒藉國軍發布警報的不瑕疵擴大炒作，目的無非就是1，替中共遮掩包山包海以各種下流手段介選挺藍的百出醜態，2，批民進黨藉飛彈介選，以轉移中共機艦繞台軍事威脅台灣壓綠挺藍介選的國際焦點，3，最可惡的就是，藉口國軍發布警報文字不精準的小狀況，鋪天蓋地，不分青紅皂白的謾罵國軍，配合馬英九的弱化國軍說法，把國軍罵倒罵臭，不但戰力大損，以後若遇到「狼真的來了」，而不是高空擦邊而過，國軍誰敢主動負責即時發布警報?藍軍這麼幹，其心可誅!

馬英九敢如此無恥的大膽向習近平表態效忠，公然背叛台灣也背叛中華民國，代表的就是藍軍內部有一大幫子「馬英九們」，包括正在競選立委的馬系徒子徒孫羅智強、徐巧芯等，政媒學界還有一狗票，都在競相學習馬的親共舔習。

侯友宜、趙少康在競選最後關頭，不得不和馬做小小切割，趙少康日前才說，若當選，任內不談統一，因兩岸制度差別太大，馬的一句相信習近平，讓趙的任內不談統一成為放煙塵一般消失，對馬的說法表示以侯友宜說的為準。而侯友宜身為藍軍總統侯選人，對馬的話只敢怯生生的說他的想法「有些」不同...。

馬既公開表明相信習近平，侯友宜什麼叫「有些」不同?為何你不敢直白的說，不贊成馬英九說的，馬英九的話不代表侯友宜、也不代表國民黨?國民黨中央上下更忙著罵國軍、假唱兩岸和平謊言調，實質上執行了馬英九的相信習近平、弱化國軍的促統、被統主張。

馬英九自認是中國人，相信習近平、弱化國軍，其中最大而不可告人的陰謀就是，他講的、做的這些事，都是在「消滅中華民國!」

中國太強，台灣打不過，就不要加強防禦力備戰，他馬的講法更是荒唐而危險的。若此說可以成立，那老蔣也不要抗日了，日本太強了，投降好了；邱吉爾也不要對抗希特勒了，德國太強了，英國打不過，投降好了...。中國古代的淝水之戰、赤壁之戰等等等，也都不必打了，都投降好了...。

他馬的，誤國害民，莫此為甚!

 

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