晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 社會

自由開講》用選票阻止「政治蟑螂」橫行

2024/01/10 16:23

◎賈斯柏

台北市副市長林奕華去年2月請辭立委就任副市長，導致大安區居民在立法院失去代表席次，接近一年的時間。國民黨敢這麼肆意妄為，就是仗著其在選區內優勢，任意愚弄選民，不顧大安區居民的基本權益。後來，其甚至在此區，提名極具爭議的「政治蟑螂」羅智強，根本是在糟蹋大安區的選民。

羅智強過去在政治行為上，大家都很了解，其為競逐桃園市長一職，背叛大安區選民，毅然辭去台北市議員一職，將戶籍遷至桃園。然而，如今為了爭取大安區立委一職，竟又將戶籍重新遷回大安區。這樣的行徑根本是將選民的託付置如穢土，將人民的利益擺在最末位。對羅智強而言，其作為就是將個人政治權謀置於選民之上，這樣的態度實在令人難以接受，羅智強如同「選舉蟑螂」一般，哪裡可以競選，就在哪裡出現，毫不在乎他原先選區的選民權益，只為了自己的政治前途而任意行事。

羅智強過去在政治行為上，大家都很了解，其為競逐桃園市長一職，背叛大安區選民，毅然辭去台北市議員一職，將戶籍遷至桃園。然而，如今為了爭取大安區立委一職，竟又將戶籍重新遷回大安區。（資料照）

政治的初衷是為了服務人民，而非個人權謀。然而，國民黨似乎將政治當成了一場權力遊戲，不擇手段地爭取利益，這樣的政治文化不僅讓選民感到失望，更是對台灣民主發展的一種傷害。作為本次選舉的首投族，筆者深感這樣的政治現象必須被扭轉，我們應該利用手中的選票，向那些玩弄選民的政治人物發聲，讓他們正視選民的訴求、尊重民意，而非將個人政治利益置於一切之上。我們不要再繼續容忍這樣的惡劣、玩弄民主的行徑，繼續出現。

若這次讓羅智強再度當選，未來的問題將會更加嚴重，當蔣萬安市長任期屆滿時，羅智強勢必發揮其逐水草而居的本能，為競逐更高職位，再度拋大安區選民而去，這樣的循環只會讓大安區再次陷入「空轉」的困局，不僅是對選民的不負責任，也是對民主體制的羞辱。

我們應該以更加理性和明確的態度看待選舉，不僅要關注政黨的形象，更要謹慎選擇候選人。台灣民主的進步建立在選民的覺醒和理性選擇之上，我們不要再忍受那些只為個人政治利益行事的政治人物。大家應共同努力，拋棄政黨對立，用手上的選票，選擇真正能代表選區利益的候選人。

學生

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書