自由開講》用選票阻止「政治蟑螂」橫行

◎賈斯柏

台北市副市長林奕華去年2月請辭立委就任副市長，導致大安區居民在立法院失去代表席次，接近一年的時間。國民黨敢這麼肆意妄為，就是仗著其在選區內優勢，任意愚弄選民，不顧大安區居民的基本權益。後來，其甚至在此區，提名極具爭議的「政治蟑螂」羅智強，根本是在糟蹋大安區的選民。

羅智強過去在政治行為上，大家都很了解，其為競逐桃園市長一職，背叛大安區選民，毅然辭去台北市議員一職，將戶籍遷至桃園。然而，如今為了爭取大安區立委一職，竟又將戶籍重新遷回大安區。這樣的行徑根本是將選民的託付置如穢土，將人民的利益擺在最末位。對羅智強而言，其作為就是將個人政治權謀置於選民之上，這樣的態度實在令人難以接受，羅智強如同「選舉蟑螂」一般，哪裡可以競選，就在哪裡出現，毫不在乎他原先選區的選民權益，只為了自己的政治前途而任意行事。

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羅智強過去在政治行為上，大家都很了解，其為競逐桃園市長一職，背叛大安區選民，毅然辭去台北市議員一職，將戶籍遷至桃園。然而，如今為了爭取大安區立委一職，竟又將戶籍重新遷回大安區。（資料照）

政治的初衷是為了服務人民，而非個人權謀。然而，國民黨似乎將政治當成了一場權力遊戲，不擇手段地爭取利益，這樣的政治文化不僅讓選民感到失望，更是對台灣民主發展的一種傷害。作為本次選舉的首投族，筆者深感這樣的政治現象必須被扭轉，我們應該利用手中的選票，向那些玩弄選民的政治人物發聲，讓他們正視選民的訴求、尊重民意，而非將個人政治利益置於一切之上。我們不要再繼續容忍這樣的惡劣、玩弄民主的行徑，繼續出現。

若這次讓羅智強再度當選，未來的問題將會更加嚴重，當蔣萬安市長任期屆滿時，羅智強勢必發揮其逐水草而居的本能，為競逐更高職位，再度拋大安區選民而去，這樣的循環只會讓大安區再次陷入「空轉」的困局，不僅是對選民的不負責任，也是對民主體制的羞辱。

我們應該以更加理性和明確的態度看待選舉，不僅要關注政黨的形象，更要謹慎選擇候選人。台灣民主的進步建立在選民的覺醒和理性選擇之上，我們不要再忍受那些只為個人政治利益行事的政治人物。大家應共同努力，拋棄政黨對立，用手上的選票，選擇真正能代表選區利益的候選人。

（學生）

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