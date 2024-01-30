自由開講》綜觀數次敗選 民進黨在雲林需面對的經營挑戰

◎百里溪流

今年的2024總統大選剛剛結束十來天，最令人感到一則喜一則憂的，無非便是雲林原本兩席立法委員，山線劉建國順利擊敗邱良閱，為綠營守住了城池。

但憂的卻是海線的蘇治芬立委無緣達成三連霸的連任，以八萬一千七百零七票輸給了虎尾鎮長國民黨立委提名人丁學忠的八萬四千七百三十六票，兩人以三千多票之差落敗，這消息一出確實大大震驚了地方上所有人，因為蘇委員在雲林海線和雲林整體的政壇擁有非常資深和巨大的影響力與民主貢獻，也曾經歷任雲林縣長、立委，可以說是綠營在雲林非常重要的領軍人物及領袖，如今卻面臨新人挑戰而爆冷門的連任失敗，無非讓人憂心，未來海線將還有誰能來帶領綠營對抗藍營和地方派系？

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此次2024立委大選，民進黨雲林縣立委蘇治芬，無緣達成三連霸連任。（資料照）

而其實就筆者長期觀察，雖然雲林在早期是藍營長年執政，但在蘇擔任縣長之後，雲林便開始大幅走向綠化的道路，越來越多人扛起綠旗，投入地方基層村里長、民意代表及鄉鎮長，到了李進勇擔任縣長時期，應該是雲林擁有最多席綠營鄉鎮長的板塊時刻。

但隨著李縣長第二任連任失敗，張家重新入主縣府掌握行政權以後，綠營是否在地方經營上有需要改進和深刻檢討的地方，就筆者認為是有的，因為這幾屆的大小選舉，可以陸續看見原本願意扛著黨旗出征的候選人不是不意再戰，就是在選戰中遭到擊敗，這其實已經開始慢慢展露出綠營經營地方上的一些問題點！

建議縣黨部未來要積極調整經營腳步和方向，過去綠營對於雲林整體佈局、各個鄉鎮的區域及議員的選區佈局也要開始重新思考，務必要加強「培養」、「提拔」理念相近的年輕人出來參戰，不能只單單為勝選而考量，而是要如何在固有原本的基本盤和支持者上，持續擴大綠營的人馬。

地方上現在也有很多年輕人開始陸續投入公共事務和政治領域，針對這些無黨籍無所屬的潛力新人，是否有合作或連結的方式，並且加強對自身黨員的經營，多到各村里與外部民眾舉辦座談會，實際地走出同溫層去了解外面、黨外人對於如今的政策看法，想必對於黨部在地方上的經營會更貼近民意，一個政黨除了從內部舉才，適時適地的往外部招羅人才也是常有的事情，這些有意出來服務的村里長、代表甚至鄉鎮長或議員，如果不趁早和他們經營聯結，未來也可能被如今握有行政權的地方派系和藍營所收編，長此下來彼消彼漲，對於綠營未來在雲林的經營和選戰必定會陷入更多更大的苦戰，筆者作為長期支持綠營的支持者，實在憂心未來綠營在雲林的基層發展和整體的區域發展，故特別發聲，希望能引起黨部對於地方經營和人才培育的重新沈思和重視！

（綠營支持者）



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