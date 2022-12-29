胡，怎麼說》趙少康紅了，季麟連唱紅歌，國民黨還有多少「個人」紅？

趙少康「紅」了！志在總統的他，堅決反對兵役恢復為1年，這兩天成為網路議論最多的當紅炸子雞，果然一砲而「紅」!。

季麟連何許人也？他是中國國民黨黃復興黨部主委、曾任海陸司令。季麟連21日參加統促黨舉辦的「歡慶中國共產黨11屆三中全會44週年」，和統促黨總裁白狼張安樂等同唱「紅歌」，現場高掛中共五星旗。

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趙少康是國民黨的大咖、4大天王之一，他說，未來「國民黨執政」，一定會把役期改回來（4個月），這個論調和國民黨中央、黨魁朱立倫，回應蔡英文總統宣布「義務役2024年起恢復為1年」的調子明顯不同，而且網路聲量壓倒國民黨，而國民黨中央不曾否認趙少康的話代表國民黨，到底誰才代表國民黨啊?

號稱「戰鬥藍」領頭趙少康，對兵役恢復1年役期，除了反對就是反對，並沒有任何捍衛中華民國、保護台灣民主自由的具體主張，他說的國防理念:阻共軍於台海、防共機於空中、決勝於海灘...之類的，都是30年前的老東西，現在還端出來，根本自欺欺人、丟人現眼，反正他也說白了:「兵役延長1年就可對抗中國嗎?還是與烏克蘭一樣，只是多拖幾天、多死很多人?」從這些話解讀，可以看出，「戰鬥藍」的戰鬥只是對台灣內部，對侵略併吞台灣的外敵中共，根本就是放棄戰鬥，這不叫投降什麼才叫投降?

「戰鬥藍」的所謂戰鬥就是對中共入侵不戰鬥、他認為戰鬥也沒有用，那就任中共....，趙少康這一反，真的原形畢露、一砲而「紅」了!

季麟連和張安樂同唱紅歌、歡慶中共的行為，國民黨中央辯稱季麟連是以「個人」身份受邀出席。統促黨以中國共產黨馬首是瞻，唱紅歌、掛五星旗不令人意外，但令人質疑的是，國民黨內還有多少人也是以「個人」身份在唱「紅歌」？難道國民黨部分黨員、幹部是和統促黨混編的？國民黨、統促黨，你儂我儂，你泥中有我、我泥中有你，兩黨關係就是如此吧!

朱立倫表面上挺國安、支持兵役恢復1年役期，但他提的2D戰略，國防（Defense）、對話（Dialogue），則不值一晒。中共和國民黨對於兩岸「對話」的前提條件一致，根本就是「共謀」，那就是國共同唱「九二共識、一個中國」，在一個中國就是中華人民共和國的前提下，哪是蝦米對話?根本是中共訓話、你在聽訓!兩岸能夠所謂對話的內容，不脫被統、被併吞。所以，朱立倫自稱2D戰略即可避戰，就是台灣走向被統、中華民國走向滅亡的進行式。

再看藍軍目前聲勢最高的總統競逐者新北市長侯友宜，他回應兵役恢復1年役期時，說來說去就是「和平穩定」4字訣，但要如何達成和平、如何維持穩定，則全部空空如也，國安議題等於交了白券!一個要競選總統的人，對如何保台衛國尚無構思、全無準備，若他當選，豈不讓紅色勢力趁機長驅直入、形成國安危機?

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