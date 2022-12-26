自由開講》兵役延不延長 應先正視我國面臨的威脅

葉問青

近年，兩岸局勢升溫，臺海爭端不斷，時不時就能看到共機擾台事件的新聞，8月初中共更針對我國與台美之間的正常交流進行圍臺軍演，而面對不斷升級的軍事威脅，我國國軍是該有相當的應處作為。

兵役延不延長，這是一個專業的國防軍事問題，但現今卻時常被扯上政黨和選票，我國是實現軍隊國家化的國家，是以國家、全體國人為主體，而不是如中共一般，以黨領軍、以黨的命令為優先，而我國不論是執政黨、在野黨都應以國家利益為優先，槍口應一致對外，因為在槍口後面的每一位都是我中華民國的國人，都應為其做到最大的保護。

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兵役延不延長，這是一個專業的國防軍事問題，但現今卻時常被扯上政黨和選票，我國是實現軍隊國家化的國家，是以國家、全體國人為主體，而不是如中共一般，以黨領軍、以黨的命令為優先！圖為國軍示意圖，人物與本文無關。（資料照）

「無恃其不來，恃吾有以待之；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。」

這道理，每個人都聽過，這句話，每個政治人物都愛講，但一面對兵役延長問題，各個都倒縮回去；預防戰爭的基礎，就是建立足以抵禦敵人的國防武力，4個月軍事訓練役，已不符現今兩岸局勢的發展，中共持續的武力擴張，對我國及鄰近亞洲國家的威脅可說是與日俱增，除第一島鏈之外，甚至更嘗試擴張軍事範圍活動到第二島鏈，如果我國再不為此做出應對或改變，中共即可利用其本身強大的軍事實力，以最小代價奪取台灣本島，而在那時，在台灣的每一位國人也將無可幸免。

不論執政黨是誰，都應以國家國人安全為己任，據現今兵役法規定，若要延長兵役還需提前一年公告，此時延長兵役問題已是迫在眉睫、刻不容緩的問題，而我國兵役問題之所以成為政黨之間操作的議題，是因為全體國人缺乏危機意識，試問求學期間的國防教育，是否針對台灣面臨中共的軍事威脅，有正確的認知，抑或為了滿足升學率而犧牲學生瞭解台灣正在面臨風險的機會。

守衛國土安全絕不僅僅是現役軍人的事情，烏俄戰爭對我們就是最好的啟示，體認到全民國防及後備軍人動員的重要性，是為強化防衛作戰的關鍵戰力，我國雖是民主憲政的國家，但兵役問題不該淪為政黨之間的炒作，應提高國人危機意識，認同兵役延長，以一年的時間，讓國人由民轉兵，透過有系統性的經過入伍、駐地、專精、基地訓練及聯合演訓，使國人熟悉專業武器操作與射擊能力，並結合本身專業之所長，分發至專業單位，才能有助於提升全體國防總體戰力，也才能做到恃吾有所不可攻也。

（國防事務專題研究生）

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