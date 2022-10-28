胡，怎麼說》「投降派」4大檔頭現形！他們都被習近平名單嚇到屁滾尿流

習近平主辛、中共「一黨專政」政權邪惡進化、升級成「一人獨裁」，他的地位就是紅朝皇帝，中共中央7常委成了「習皇和他的6個小矮人」。「習家軍」，這個邪惡政權的邪惡名單，對台灣、對亞太、對世界和平的邪惡威脅大增，面對邪惡來襲迫近，大家必須嚴加警戒、全力防範其蠢動，但絕對不能恐懼、退縮、屈服！

卻見，台灣的「投降派」（他們連稱「統派」都不配）政客、政黨、媒體、網紅，馬上現形了！他們不但被習近平的邪惡名單嚇的屁滾尿流，馬上做出屈膝、受降、順服狀，更拿著這份「邪惡名單」恐嚇台灣人民，做為選戰操作之用，簡直如同集體中邪、醜態百出、不堪入目、恥度破表！

請繼續往下閱讀...

第一個要批判的是馬英九，他就是用「和平包裝投降」的「投降派」代表人物。他過去曾高唱兩岸開戰「首戰即終戰」、「國軍一天就會投降」的失敗主義及投降主義，現在習近平的名單出來後，他就像「跳樑小丑」一樣加碼演出，醜態畢露的取悅習近平。

習近平在中共20大報告雖強調和平統一、但絕不承諾放棄武力犯台、對台實施一國兩制等，中共黨章並納入反對和遏制台獨等詞句。說白點，習近平的對台態度就是用武力迫談、迫和、迫統、迫併吞，馬英九馬上呼應習近平的要求，主張台灣避戰、謀和，這根本就是不戰、跪降、求和平。

馬英九不但全部接受習近平定義的九二共識、一個中國、一國兩制，還加碼狠批「抗中保台」就是挑釁中共、不利兩岸關係，不但和中共一鼻孔出氣，更成了中共的代言人。習近平的邪惡名單出現了，馬英九就是一個帶著避戰、謀和面具的投降派真面目，也就曝露無遺了!

其實，朱立倫和習近平同唱國共合作反台獨，在相互賀電中明載，朱立倫更曾嗆立委林昶佐，開口就抗中保台，就該被罷免，現在因國民黨要選舉、騙選票，他就不再提，而由馬英九唱這舔習舔共調，事實上國民黨都是一丘之貉，蔣萬安不必論了，侯友宜等又何能例外?!

第二個要批判的是韓國瑜，他主張的「求和」就是「台灣香港化」，而且台灣主動接受，當然這只是投降的起手式而已。韓國瑜接受趙少康等藍媒藍嘴訪問時，提出的兩個「免戰牌」，一是民進黨凍結台獨黨綱，另一是調整課綱，回到以中國為祖國的教育文化體系。

台獨黨綱早已修成公投黨綱，由台灣人民公投決定前途，而且這是台灣內部的事，更是民進黨內部的事，韓國瑜卻呼應中共20大反台獨、把不接受被中國併吞的台灣人都打為台獨，再以台獨做為威脅武力併吞的藉口，還強迫台灣以不尊重思想言論自由的手段，切割台獨。韓國瑜此時提出這種主張，根本是砍民進黨的東西來舔共媚習，行徑可恥!

看看香港這幾年遭到中共武力鎮壓的際遇，中共先分化反送中運動為勇武派、合理非（和平、理性、非暴力）派，並把港獨歸為勇武派，先以受過中共武警訓練的暴警殘暴鎮壓、逮捕，打壓港獨、迫使反送中團體和港獨劃清界線、並收拾勇武派，再來就連合理非派也都一併關押、判刑、清零。韓國瑜主張民進黨凍結早已凍了的台獨黨綱，求中共免戰，不就是中共在港鎮壓手法的翻版嗎!?

再看韓國瑜的求免戰第二條，課綱恢復中國化，那正是中共鎮壓了香港民主、自由、人權之後，在香港強推的中共版愛國教育翻版，唯一祖國就是中國、唯一正統就是統治中國的中共政權、唯一的夢就是民族偉大復興的中國夢...。台灣主動香港化、自我矮化、喪失主體性、去除獨立性、淪喪民主自由，那就是韓國瑜的求和免戰牌，根本就是要台灣默默投降!

第三個要批判的是蘇起，他算不上藍軍大檔頭，只算小半個，不過，他代表的是藍軍過去的反共時的「知共派」學者，現在卻變成「舔共派」黨國餘孽那群人，集合成一個大檔頭。

他除了跟馬英九唱首戰即終戰、國軍一天就會投降的失敗投降調，最近又批判蔡英文把整治成三張陰陽臉，他舔共舔到滿口荒唐言，不倫不類的言行不值得引述，只要比較他當年的反共言論，現在的他，只有3個字差堪形容:不要臉!

第四個要批判的就是趙少康，他把習近平獨裁對台灣的威脅，當做操作選戰的武器，就是拿「習近平的名單」來恐嚇台灣人民。他本身坐擁媒體、自己是名嘴、主持政論節目、一票藍軍名嘴跟著他，在藍軍陣營可說喊水會結凍。他公開喊出「票投民進黨、青年上戰場」，率先操作避戰、愄戰的失敗主義、投降主義，朱立倫率藍軍政媒網根進，並透過網路藉此散佈「仇恨民進黨」耳語迅息，並正在擴散醱酵，使民進黨處於挨打、難於招架回手的不利地位。

民進黨挨打事小，藍綠白三方誰勝誰敗，其實也沒那麼重要或偉大，重要的是，面對中共威脅實質迫近，台灣面臨被併吞、中華民國面臨被滅亡、民主自由面臨被毀滅，當年反共、反攻、保台、捍衛中華民國叫的震天響的政黨，現在卻墮落到藉習近平名單的武侵台灣恐懼，散佈失敗主義、投降論調、不惜損毀台灣防衛力及弱化國安意識及警覺來搶選票。

馬、韓、趙、蘇等藍軍四大檔頭，加一個亦步亦趨的白軍唯一檔頭柯，都藉習近平的名單恐嚇台灣，都跟中共同路反台獨，但是，反了台獨，然後呢?中共不會以反台獨就滿足、就止步，它不把台灣的一切吃光抹淨、不把中華民國灰飛煙滅，就不會罷休!如果藍白獲得選戰大勝，那麼，他們的勝利，就是台灣的失敗。當中共侵略併吞的闇影來襲時，台灣的民主自由恐會如鏡花水月般失去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法