胡，怎麼說》飛彈打過來、招降白皮書丟過來，國民黨就急奔敵國，去獻降表嗎?

一黨專政中國的中共政權圍台軍演未歇，中國國民黨就派副黨魁夏立言率團訪中，無論時機、行為、心態、觀感、影響，都嚴重啟人疑竇，令人質疑背離台灣、出賣中華民國！

飛彈剛打過來、戰機越過海峽中線侵擾、軍艦迫近到在距台灣海岸線24海里鄰接區外威嚇。中國昨天剛結束威脅台灣國安的圍台（封島）軍演，卻同時宣稱軍演將常態化，持續武迫恫嚇台灣。文攻加武嚇、武嚇加文攻交相賊，中共昨天同時對台灣丟出一紙形同招降的「白皮書」，中國國民黨副黨魁夏立言同一天就急奔威脅侵吞台灣的敵國，難道是下跪表態、為獻降表而去的嗎?

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軍演恫嚇之後，中國丟出來的那份招降白皮書，和1993年、2000年的兩份白皮書，大同小異，都是重彈「一個中國、一國兩制」招降老調。這次的名稱是「台灣問題與新時代中國統一事業」，「新時代」是一人獨裁的習近平專用的，就如只有皇帝能自稱「朕」一樣，把中國統一標上「事業」，表露了他的危險野心及急迫感。

和過去不同的是，白皮招降書裡面的內容，未再提統一後不派行政人員駐台、也未提不在台駐共軍，企圖用文字遊戲製造台灣愈慢被統、一國兩制愈收緊的壓力。其實，這半點作用都沒有，因為台灣人民一直都是拒絕被統、被招降、拒絕任何一國兩制。而且，中共政權在西藏、新疆、香港的惡質壞透了，說話哪曾算過話?西藏、新疆、香港人民血淋淋的教訓，白皮招降書還會對台灣人民有任何吸引力?除非你本身可能就是中共派、地下黨!

白皮招降書裡還說，1949年10月1日，中華人民共和國成立，取代了中華民國的中國主權，包括台灣主權。白紙黑字宣判中華民國死刑而且執行完畢了，中國國民黨在白皮書發表的昨天同一天，竟然由副黨魁夏立言率團急奔中國，這時機、這行動、這心態，那個黨根本就是承認及接受中共說法:中華民國滅亡了。這就是夏立言訪中，沒有說出來的秘密!

對方都白紙黑字說中華民國滅亡了，更軍演武嚇脅迫台灣之時，你們黨竟然在這個當下急奔過去示好，那麼，中國國民黨黨魁朱立倫、夏立言、侯友宜、蔣萬安、盧秀燕、曾銘宗等等等，族繁不及備載....，再講什麼捍衛中華民國、愛台灣，不但攏是假，簡直全都是狗放屁、放狗屁!

兩國敵對，溝通當然仍有必要，但是，在中國軍演武嚇打飛彈、又招降白皮書丟過來之時，中國國民黨急急私奔敵國去溝通，實質作用上，根本就是接受中共招安、自甘被分化、充當大外宣工具，幫中共窮兵黷武塗脂抹粉!這種行徑難道不就是形同去獻降表、搶當傀儡嗎?

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