胡，怎麼說》七七也被奪，國民黨死抱九二、一中，淪為中共打工仔！

七七，1937年7月7日，日中戰爭在中國爆發，稱為七七事變。85年後的七七，中國國台辦、外交部同聲強調，中國共產黨團結中華兒女取得反抗日本侵略的「偉大勝利」。中華民國、中國國民黨在日中戰爭的歷史地位，被中共吃乾抹淨、完全消失在其編造偽史的荒煙漫草中。

連七七對日抗戰的歷史都被篡奪，中國國民黨卻默默接受，連抗議聲都不敢發出，一狗票黨徒還要應召去對岸參加中共統戰大戲「海峽論壇」。

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尤有甚者，中共中央台辦、國台辦主任劉結一刻意在七七當天，提出習近平新時代中國特色社會主義對台總體方略-探索「一國兩制」台灣方案，中國國民黨卻還死抱著九二共識、一個中國，呼應中共的「和平統一」統戰調。這樣的中國國民黨，剩餘價值除了替中共併吞台灣打工之外，還能剩下什麼？

中國國民黨最近在台灣的選戰則攻勢狠毒凌厲，就如他們之前傳出的說法，要拚個魚死網破！不過，這個黨及提名人選再怎麼拚，都是替中共打工的「打工仔」而已。因為他們的終極目標就是台灣被中國併吞、被一個中國、被中共統治，你投給他們的一票，就是助長他們的終極統一再前進一步，就是往終結台灣自由民主再沉淪一步！

劉結一這篇發表在中共官媒人民日報、顯然是為中共20大作準備的文章，有4點值得注意，依其自說自話的歷史進程分別為:

1，中共團結中華兒女，取得抗戰偉大勝利，實現台灣回歸祖國。

2，中共提出和平解決台灣問題方案，挫敗台灣當局的反攻大陸和美國製造兩個中國的圖謀，

3，中共依據和平統一、一國兩制基本方針，達成體現一個中國原則的九二共識。

4，提出新時代中共解決台灣問題的總體方略-探索一國兩制台灣方案。

第1點就是篡奪並完全抹消了中華民國及中國國民黨在日中戰爭的歷史；第2點則吹擂中共打敗了國民黨兩蔣時的反攻大陸；第3點則清楚陳述中共的九二共識，基本上就是一個中國、一國兩制；第4點則預告中共20大準備提出習近平時代的一國兩制台灣方案。

2015年的習馬會，馬英九直到現在還在替習近平打工，在七七當天，不但不敢批評中共篡奪中華民國及國民黨的抗日功業，更呼應中共大唱九二共識、和平大橋的統戰調。其實，劉結一的文稿把習馬會定位說的很清楚，就是中共牢牢主導、主動，實現兩岸領導人會談，並取得歷史性突破，共同堅持一個中國原則和九二共識，強力塑造反獨促統大勢云云。

馬英九那時是台灣總統，卻被習近平當反獨促統工具、一個中國棋子。所幸，第二年他的總統任期結束了，中國國民黨在總統及國會大選都大敗，交出政權，國共兩黨的併吞台灣之陰謀並沒得逞。他現在當中共「打工仔」，一路唱衰台灣，把兩岸和平吹的天花亂飛，只要稍加分析，就可看出，他所謂的和平，是要先通過台灣投降、被併吞、中華民國滅亡，才可能去哀求中共賞給的...。

「難道共產黨的話你也信?」甫逝世的小說大師倪匡這句名言，可以一直貼在大家心內當座右銘。

「難道國民黨的話你也信?」這兩天，國民黨傾全黨之力，政媒齊出圍殺民進黨提名的桃園市長候選人林智堅，尤以馬英九的徒子徒孫出刀最狠，其中不少假消息實在光怪陸離，卻層出不窮，駁不勝駁，國共在操作對台認知戰上，真的就是一家親，就以這句話做結束。

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