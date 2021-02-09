胡，怎麼說》趙少康在「玩」什麼？「既聯合、又鬥爭」！

胡文輝

藍四大天王趙少康、韓國瑜、江啟臣、馬英九聯手使出必殺毒招，「全黨罷一捷」，卻被黃捷的彩虹劍法打的大敗，隔不到40小時，趙少康就宣布要角逐2024年總統大選。他到底在「玩」什麼？「玩」真的、或別有所圖？

趙少康到底在「玩」什麼？「玩」真的、或別有所圖？（報社合成／AFP）

其實，趙少康玩的就是「既聯合、又鬥爭」的權力遊戲，在國民黨的「黨內互打」中搶先出手，企圖先講先贏，早早佔住制高點。

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他的政治算計就是：2021年直取黨魁、2022年市縣長選舉率藍軍狠擊綠軍立功、2023年下屆藍營總統候選人捨我其誰、2024年初總統大選決戰綠營候選人，如果勝出就是趙家天下。

今年要直取黨魁，就必須搞「聯合」遊戲，在韓粉搞的罷免案上表態支持，以獲得韓國瑜及韓粉的力挺，既使重回國民黨參選資格有爭議，但相信在韓粉壓力下，不難解套。

聯合韓粉、拿下黨魁，就是趙的奪權起手式，黨魁的位子對他為何重要？

1，可以整合藍軍在2022年市縣長選舉建立戰功，為自己形塑藍軍「救世主」之地位，而且，只要沒大敗就說大勝，像「罷捷案」明明大慘敗，藍營媒體卻說的好像打平似的。

「罷捷案」明明大慘敗，藍營媒體卻說的好像打平似的。（中央社）

2，黨魁掌握黨機器，不會再發生2019年國民黨提名時，朱立倫遭遇的「人造風暴」，眼看藍軍總統候選人就是他，不料，在當時黨魁吳敦義操作下，卻「橫空出世」冒出一個郭台銘，再冒出一個「沒參選、卻候選」的韓國瑜，朱立倫落到第三，黯然失去候選人之位。趙自己擔任黨魁，自己提名自己，都照預設好的黨內遊戲規則走，即使「黃袍自加身」，他人又有何可說？

至於指他宣布參選2024年總統，是為自己擔任董事長的中廣名下。擁60億元以上來之不清不楚、不公不義的黨產解套，就實際上說不無可能，但那是等而下之了，因為，拿下黨魁之位，自己處理，問題比較好辦，何況，如攻下總統寶座，黨產就是國民黨的、就是中廣的、就是他的，還會是問題嗎？

趙少康果然是政治玩家，出手快狠準，但是「機關算盡太聰明」，只顧自己，企圖把台灣人都當笨蛋耍，鐵定會失敗的很慘，而且會把國民黨玩完！

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