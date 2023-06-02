社論》前進世衛 凸顯兩岸互不隸屬

今年世界衛生大會（WHA）於週二閉幕。受到中國的阻撓，台灣仍被拒於門外。不過，外交部表示，今年全球近百國，逾萬人次行政部門政要、國會議員及各領域重要友人，在世衛組織及其他各種場域聲援台灣。我們派出具官方性質的「世衛行動團」前進日內瓦，不但與友邦進行多場雙邊會談，另透過多邊「全球合作暨訓練架構」（GCTF），和美國、日本及澳洲，交換防治武漢肺炎的經驗，防範下一次的大流行。台灣叩關世衛失敗，但「世衛行動團」在大會外展現的廣泛交流，能量滿滿，也向國際社會證明，與中國不同，台灣可以發揮更良善的力量。

民進黨政府執政期間，屢遭中共打壓，世衛之路難行。擔任「世衛行動團」團長的衛福部長薛瑞元在日內瓦期間，媒體詢問會不會擔心台灣社會出現「世衛疲乏」？薛強調這不會變成疲乏，並指我們的訴求並不是要求各國憐憫我們，而是「在合作互惠的基礎上朝這個方向前進」。薛部長說得沒錯，台灣在醫療及公衛表現上，絕對不是小國。我們對開發中國家的援助經驗，時間要較中國更為長久。過去三年武肺從中國擴散至全球，台灣除了在爆發伊始，率先通報世衛，警示這尚未確認的病毒。全球疫情嚴峻時刻，也向許多國家提供口罩等醫療物資。我們採取民主治理的防疫模式，不必走到封城的這一步，與中國的激烈手段恰成對比。我們對疫情公開透明，每日記者會也安定民心。北京則放任武肺病毒擴散危害全球，隱匿避責且顛倒是非。一場百年疫情，台灣與中國的表現，完全是正反兩極，中共侈言台灣是中國的一部分，孰能信之。

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友邦挺台參與世衛，北京則策動其他國家，以一九七一年聯合國大會通過二七五八號決議，中華人民共和國取代在聯合國擁有的中國代表權席位為由，力阻台灣參與世衛等聯合國附屬機構舉辦的會議或活動。然而，二七五八號決議僅解決中國在聯合國代表權的問題，未提及台灣，也未處理台灣代表權問題。北京試圖把台灣參與國際活動，與該決議捆綁，要將「一中原則國際化」，挺台國際參與的美國，並不買帳，並數度批評中方「不當使用」二七五八號決議。今年世衛大會召開前夕，美國眾議院外委會通過「台灣國際團結法案」，即指聯大二七五八號決議不涉及台灣，並強調美方反對在未經台灣人民同意下改變台灣地位的倡議。台灣參與世衛，中共愈以政治理由阻擋，恃強凌弱，也更凸顯不合理與不適當。我們不接受矮化地位，台灣「世衛行動團」場外奮戰，突圍一中桎梏，這亦是向國際社會清楚展示，兩岸互不隸屬。

國際環境近年變化快速，中共對民主世界的競爭與威脅愈來愈大，繼續封鎖台灣國際空間的作法，反而促使台灣與民主盟邦的關係更密切。近幾年的世衛大會，都有新增民主國家加入挺台行列，今年則是愛沙尼亞首度以直接提及台灣的方式發聲。中共愈用政治理由阻撓台灣與會，將有更多民主國家藉由公衛領域與我們進行交流，發展更豐富的合作關係。北京看似又一次霸凌台灣，卻有更多志同道合的民主夥伴，與我們站在一起，這亦是不認同把二七五八號決議框架在台灣身上。事實上，連續幾年台灣未能受邀參與世衛大會，看出世衛領導層等許多國際組織，長期受中共滲透影響，淪為獨裁政權的幫兇。一場世衛大會，中國在會內張牙舞爪，台灣在會外積極結交，在國際舞台上，猶如民主與威權兩道平行線，這就是互不隸屬的關係。

我們繼續叩關世衛，愈能看出兩岸大不同，所以也不會有「世衛疲乏」問題。這是進一步凝聚我們國家意識的重要過程。然而，每年我們前進世衛的活動，不同政黨則冷熱有別。有藍營人士還想走回頭路，指馬政府時代，台灣能在一中架構下參與世衛大會，主張應複製過去作法，以「九二共識，一中各表」重回相關組織。這種附屬在中國底下的參與，台灣就是中國的一部分。仰望北京恩准的臨時身分，在世衛的表現不能抵觸中國。以武肺為例，台灣的抗疫過程，勢必處處受到中共的牽制，縱有成績也會被拿來擦脂抹粉，掩蓋中國自身出現的防疫問題。兩岸從互不隸屬退至一中原則，這是假參與，卻是真附和，形同中國大外宣的政治工具。把自己鎖進一中，不僅違背台灣主流民意，也距離民主世界更加遙遠。

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