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自由開講》解析中共攻臺阻礙：臺灣能打贏戰爭

2024/01/22 15:32

宮臨冬

中共近期對兩棲、空降及機降兵力的強化引起了國際關注，然而，台灣軍方智庫「國防安全研究院」近期發布的《2023中共政軍發展評估報告》揭示了中共的攻台之路並非中共所想像的那麼輕鬆。在這篇文章中，將從載具不足、地理阻礙、作戰經驗等多個角度，解構中共攻台計劃的種種難題。

載具不足：運-20的限制

在載具方面，國防安全研究院報告提到中共的新型「運-20」運輸機增強了其空降能力。然而，筆者認為，儘管運-20搭載大量兵力，但運-20速度相對較慢，且其空降部隊需要在較低的速度進行跳傘作業，提高了被擊落的風險。此外，規模龐大的機隊更易被監測和反制，這使得中共攻台的難度大幅提升。

中共的新型「運-20」運輸機。（AP）

地理阻礙：佳山與花蓮基地

報告提到中共可能謀求搶占台灣東部基地，但要進攻台灣東部，無論其攻台路徑如何選擇，都將長時間處於台灣及其盟國的監視與反制範圍內。尤其佳山基地背對著中央山脈，而中共僅能選擇從東北宮古水道或西南巴士海峽進行，兩者距離皆極遠，長時間的曝露使中共易受到台、美、日等國的防空火力攻擊。

兩棲與空降作戰經驗匱乏

中共在陸地和山地作戰方面有豐富經驗，但在兩棲與空降作戰方面相對不足。俄羅斯在2022年的「安托諾夫機場爭奪戰」中井因遭遇烏克蘭機場防衛的少數兵力即宣告失敗，凸顯了空降、機降作戰的高難度。中共在此方面的不足，使得其攻台計劃更加複雜與困難。

「火箭彈洗地」的荒謬

而中共小粉紅經常聲稱的「火箭彈洗地」，實際上在火箭射程與台灣地形之間存在不小的差距。PHL03火箭射程僅為120公里，而台灣海峽平均寬度達200公里。且中共目前可使用的戰術飛彈數量有限、成本高昂，使得所謂的「火箭彈洗地」更顯荒謬。

結語：台灣有能力守衛家園

綜合分析可知，中共攻台難度遠超預期，但「只要有一點點可能」，吾人就應以「預防勝於治療」的原則，強化指揮管制系統、提升防空能力、加強軍備（如愛國者飛彈、戰鬥機）以及提高全民防衛意識，以完成備戰工作；在這場橫跨台灣海峽的軍事角力中，台灣有能力守衛家園，捍衛自由與民主的理念。

（中共研究人員）

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