自由開講》強化實戰能力：漢光40號實兵演習即將展開

◎陳俊

漢光40號實兵演習是國軍一年一度的重要軍事演習活動，今年的演習自7月22日展開，此次演習舉辦令人期待已久，勤訓練兵、提升戰力一直是漢光系列演習的主要目的，透過此次演習，可以加強國軍在實際作戰情境下的表現，提高應變能力與實戰素養。

本次演習亮點眾多，其中值得關注的是將增設夜戰訓練與連續性狀況誘導等科目，夜戰是實戰的一大考驗，漢光40號秉持戰場實境，加強夜間戰鬥訓練的必要性，連續性狀況誘導科目更是針對軍事作戰中可能出現的突發狀況進行訓練，實戰能力將因此更為全面。

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此外，今年漢光演習項目有所調整，取消大部分的展示科目與校閱儀式，更著重於實戰演練，這樣的調整可以使演習更加貼近實際軍事情境，讓參與的官兵在更真實的環境中鍛鍊自身的戰鬥力，精實的演習安排有助於提升參訓人員的訓練成效，增進實戰經驗。

今年漢光演習取消大部分的展示科目與校閱儀式，其更著重於實戰演練，這樣的調整可以使演習更加貼近實際軍事情境。（資料照）

漢光實兵演習是一個具有重大意義的軍事活動，透過這樣的演習，可以加強國軍的戰鬥能力，提高應對不同狀況的技巧，使軍隊更具戰略靈活性與應變，期待演習的順利，也希望這次演習的成果能為我國防安全發揮貢獻。

（作者為國安事務研究員）

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