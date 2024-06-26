自由開講》漢光40號實兵演習：強化臺灣國防與應對挑戰的重要里程碑

◎陳靖

漢光40號實兵演習是臺灣最重要的年度軍事演習，旨在強化軍事防衛與應對威脅的能力，由於中共的軍事活動和敵情持續升高，漢光40號實兵演習將在此背景下展開，臺灣軍方希望透過此次演習提升軍事戰力，加強防衛能力，以因應不斷變化的地區安全環境。

本次演習的重點是去中心化指揮與管控，強調指揮官的決策和行動反應，過去演習中，往往著重於單一指揮系統，而今年的演習將嘗試在各領域專業指揮模式下作出應對，以提高整體應變的效率，這種改變為本次演習中的特色，也更貼近實戰情境。

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今年漢光演習將在多地區進行，尤其著重在金門、馬祖和澎湖等離島地區，而並非臺灣本島，這個執行方式顯示，對防衛的全方位考量，並將更好地模擬實際情況以應對潛在的威脅，演習將包括實際戰鬥訓練，民眾也許會在這些地區能感受到軍方的行動範圍及警備狀態。

圖為去年金防部漢光演習重砲出擊的震撼畫面。（資料照）

漢光演習的關鍵在提升臺灣的軍事實力和戰鬥力，強化對抗任何潛在威脅的準備，此次演習將提供軍方寶貴的實戰經驗，並加強軍隊的團結合作精神，同時也向國內外展示臺灣捍衛自身領土和民眾安全的決心與實力，彰顯其在地區安全中的重要性。

希望今年的漢光40號實兵演習能夠順利進行，為臺灣的國防建設與發展做出寶貴的貢獻，這次演習也提供與其他國家軍隊合作、交流的機會，共同分享安全防衛經驗與技術，透過年度重大演習，希望能夠進一步加強臺灣與其他友好國家之間的合作關係，共同維護地區和平穩定。

（作者為國防事務研究員）

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