自由開講》作戰指揮權重塑：參謀總長梅家樹的挑戰與機遇

◎茜茜

隨著立法院外交及國防委員會即將召開會議，國防部長顧立雄與參謀總長梅家樹將就「漢光40號演習」進行報告並接受質詢，此次會議是參謀總長近26年來首次赴立院備詢，標誌著作戰指揮權的實質回歸，本文將探討作戰指揮權回歸參謀總長的意義，以及參謀總長應如何有效行使這一權力。

國防部長顧立雄26日將率參謀總長梅家樹（右）上將向立院進行漢光演習專案報告。（資料照）

歷史背景：參謀總長的角色轉變

自民國87年時任參謀總長唐飛首次赴立院報告以來，參謀總長在國防事務中的角色一直是備受關注的議題，當時的報告標誌著參謀總長在立法院中的重要性，但隨後數十年，軍令、軍政、軍備事務更多由國防部長承擔；如今，顧立雄部長將「軍令」部分權責交還參謀總長，這一轉變體現了對軍事專業的尊重和信任。

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作戰指揮權回歸的意義

作戰指揮權回歸參謀總長，意味著參謀總長將在軍事決策和指揮上擁有更大的權力和責任，這一轉變有助於強化軍隊的專業性，提升作戰效能，參謀總長作為軍事專業的最高代表，其決策將更具專業性和即時性，有助於應對複雜多變的國際和區域安全形勢。

參謀總長的挑戰與責任

參謀總長梅家樹在行使作戰指揮權時，將面臨一系列挑戰，包括如何協調國防部各部門、確保軍事命令的快速傳達與執行，以及在緊急情況下做出迅速且準確的決策；此外，參謀總長還需與國防部長保持密切合作，確保軍令與軍政的無縫銜接，避免因權力分工而產生的矛盾與效率低下。

提升作戰效能的策略

為了有效行使作戰指揮權，參謀總長需要制定一系列策略；首先，需要加強軍隊的訓練和演習，提升官兵的作戰能力和應變能力；其次，應建立健全的信息共享和指揮體系，確保各級部隊能夠快速接收到指揮命令並及時回應；此外，參謀總長還需注重與國際盟友的合作，提升聯合作戰能力和情報交換效率，應對潛在的外部威脅。

國會的監督與支持

立法院作為國家的最高立法機關，對國防事務的監督和支持至關重要，此次參謀總長赴立院備詢，不僅是對立法機構的一種尊重，更是對軍隊透明度和問責制的體現，國會應在監督過程中提供建設性意見，支持參謀總長的工作，同時確保軍事行動符合國家安全利益和法律規範。

結語

作戰指揮權回歸參謀總長是一項重要的制度性變革，將對提升我國軍隊的作戰效能和應變能力產生積極影響，參謀總長梅家樹在這一新的角色中，需要以高度的責任感和專業精神面對挑戰，並制定有效策略，確保國家安全和軍隊的戰備狀態，立法院的監督與支持，也將為這一轉變提供有力保障，共同推動我國國防事務的進一步發展。

（作者為研究生）

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