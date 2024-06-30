自由開講》澳洲學者貝爾解析：中國菁英對美國在臺灣問題上的看法

◎茜茜

近日澳洲學者貝爾在其分析文章中指出，習近平的言論反映了中國菁英對美國在臺灣問題上動機的普遍看法，習近平指責美國試圖誘騙中國攻打臺灣，這一說法引起了國際社會的廣泛關注和討論，貝爾的觀點進一步揭示了這一指控背後的深層次思維，以及它對美中關係、區域安全和國際社會的影響；以下將從五個層面進行探討，分析貝爾發言的影響。

中國菁英對美國的看法

貝爾指出，習近平指責美國慫恿中國攻臺的說法不僅僅是個別觀點，而是中國菁英階層對美國長期以來在臺灣問題上動機的普遍看法，這種看法被中國認為，美國正利用臺灣來牽制中國，並且可能通過挑起兩岸戰爭來遏制中國的發展，這種觀點在中國國家支持的出版物和知名學術資源中廣泛存在，並且深刻影響了中國對美國政策的認知和反應，這種看法使得中國在處理臺灣問題時，更加謹慎和堅定，避免落入美國的所謂「陷阱」之中。

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國際社會的反應

習近平的言論和貝爾的分析引發了國際社會的廣泛關注和討論，美國白宮和國務院官員迅速駁斥了習近平的指控，強調美國並無意圖挑起臺海衝突。歐盟方面也表示關注，並強調維護臺海和平與穩定的重要性，這一事件表明，臺灣問題不僅是中美之間的核心爭議點，也是國際社會關注的焦點，任何一方的言論和行動都可能引發廣泛的國際反應，進而影響區域和全球的和平與穩定。

美中戰略互信的破產

在貝爾的分析顯示，中美之間的戰略互信正瀕臨破產，習近平的指控反映了中國對美國在臺灣問題上動機的深刻懷疑，而美國則對中國的意圖保持警惕，這種互信的破產使得兩國之間的外交政策和戰略決策更加難以協調和互信，增加了衝突的風險；貝爾強調，雙方需要加強高層對話，消除錯誤的描述和誤解，以避免不必要的緊張和衝突。

區域安全的影響

習近平的言論和中美之間的戰略互信危機，對西太平洋地區的安全構成了嚴重威脅；貝爾指出，澳洲和日本的民調顯示這些國家的公眾對中美衝突的擔憂正在增加，這些國家認為臺海衝突一旦爆發，將不可避免地牽連到區域內的其他國家，進一步加劇區域的不穩定性，這種擔憂反映了區域國家對中美關係緊張的深刻不安，並促使它們加強自己的防務和安全措施，以應對潛在的威脅。

習近平的言論和中美之間的戰略互信危機，對西太平洋地區的安全構成了嚴重威脅。（報社合成／彭博、路透社）

促進和平的機會

貝爾認為如果美中雙方都真心希望避免在臺灣問題上發生衝突，則需要採取積極措施來促進雙邊了解和合作，除了定期進行高層對話外，還需要鼓勵兩國外交政策、安全和國際關係領域的專家之間的廣泛接觸交流，這種接觸交流可以增進雙方的理解消除誤解，並為穩定區域安全創造條件，雖然這樣做無法保證和平，但至少可以為和平帶來更大的機會，避免不必要的衝突和緊張。

結論

習近平的言論和貝爾的分析提醒我們，中美之間的戰略互信和理解至關重要，只有通過加強對話和合作，雙方才能有效地應對臺灣問題，並促進區域和全球的和平與穩定。

（作者為研究生）

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