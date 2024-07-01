自由開講》中共防洪失靈！怎還有臉嘴台灣「大禹治水」？

◎張碩陽

日前台灣1名家長表示，其與就讀高中的孩子談及「大禹治水」，沒想到孩子卻全然不知，讓家長難以置信，因此質疑「108課綱」過度去中國化。對此，中共國台辦發言人朱鳳蓮表示，此事件表示我國推行「毒課綱」，正在讓台灣青少年逐步遠離中華文化根基，並盼台灣同胞赴大禹故里了解大禹治水的故事。

中共國台辦發言人朱鳳蓮近日受訪表示，民進黨當局執意推行「毒課綱」，正在讓台灣青少年逐步遠離中華文化根基，並盼台灣同胞赴大禹故里了解大禹治水的故事。（記者翻攝）

且不論其言論中滿溢「兩岸一家親」論述，全然不顧兩岸在分治多年後遭已形成政治、文化、體制與思想上之隔離。在近期中國境內洪患不斷的情形下，國台辦竟然還敢對台灣炒作「大禹治水」議題，簡直不可思議。據報導，中國南方多省暴雨成災，已造成多人死亡及嚴重財物損害，且洪患仍在持續，長江中下游水位恐全面超出警戒線。此外，實際上近年來中國洪患從未間斷，例如去年8月時北京洪水亦造成大量人員傷亡，由此可知，習近平治水之能顯然遠不及「大禹」，中共官媒卻大力吹捧習近平治水論述，引發民眾強烈質疑。

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更何況，所謂「大禹治水」是否真符合史實本即迭有爭議，而中共卻如此崇奉一個如同古神話人物一般的存在，絲毫不顧在現代科技日新月異的發展下，治水方針與技術必與古代有極大差距，卻口口聲聲說要推展「中國式現代化」。無怪乎中共官方對連年洪災毫無辦法，真印證網友所言：「學大禹治水不如教八田與一嘉南大圳的土木工法。」

無論如何，中共官方一向試圖以扭曲歷史，詆毀我國教育方針之方式遂行文化統戰，但其本身施政卻是貽笑大方，一方面在大力炒作大禹治水，另一方面境內洪患卻一年比一年嚴重。因此，中共擬利用歷史進行文化統戰，對台灣人而言其實毫無說服力可言，難怪國台辦會長期受到中國網友譏諷「毫無作用可言」。

（作者為兩岸事務研究助理）



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